渝港合作「新」机制：市场主导丶政府引导 惟加入政治原则

香港/一带一路

京港渝领导官员(后排)见证香港政务司长陈国基（前排左）和重庆副市长张国智（前排右）签署《关于“渝港合作会议”机制的安排》和《渝港高层会晤暨“渝港合作会议”第一次会议备忘录》2023年5月12日

中港融合正走上快速道，并已走出大湾区，去到被指是「一带一路」与「长江经济带」重要战略联结点的重庆，两地政府已签署合作备忘录，在「一带一路」建设丶金融丶法律等11个领域加强合作。但与过往的备忘录不同，渝港备忘录加入政治要求，包括遵守国家宪法丶以习近平思想为主导丶落实爱国者治港等原则和政策治，其后才是「坚持市场主导丶政府引导」的原则。

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香港特首李家超前(10日)天率领政府代表团访问重庆，并在昨午与市委书记袁家军见证两地高官签署合作备忘录，建设港府第九个与内地省市合作平台。根据纪录，香港特区已与北京丶上海丶广东丶深圳丶福建丶四川丶湖北及泛珠三角区域设立地区合作机制，以推进合作。

港府公布，渝港成立的，是「新合作机制」，这个由李家超上任後首个与内地省市成立合作机制的备忘录，原则亦有「新意」，与上一次与湖北省於2021年11月签订的合作备忘录比较，可见当年的备忘录并无提及「自觉遵守国家宪法」等政治而非政策性字眼，当时标榜的，是在《十四五规划纲要》及中央支持下，鄂港两地同意在13个范畴加强合作。

根据渝港备忘录，两地会在「一带一路」建设和经贸投资丶金融丶科技创新丶物流丶文化和旅游丶教育丶人才交流丶青年发展丶法律和争议解决丶医疗衞生及中医药，以及便利港人在内地发展等11个领域加强合作。李家超表示，渝港两地能优势互补，加强合作肯定有利互利共赢，也标志着香港将更好融入中国的国家发展大局。

港府代表团今(12日)午将会结束三天访渝行程，返回香港。在此之前，李家超与政务司长陈国基等多名司局长曾到访重庆科学城的金凤实验室，了解生物科技及医学等领域的创新成果；另又参访内陆国际物流枢纽展示中心，以及参观文化旅游地标磁器口古镇，品尝重庆麻辣火锅。

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