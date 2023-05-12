澳部长访华: "没有什么比澳中牢固的贸易关系更能促进区域和平"

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澳大利亚贸易和旅游部长唐·法瑞尔 (Don Farrell) 本周五继续访华，此行被视为对过去十年因政治分歧而伤痕累累的两国关系的修复。点击以下内文视频，回顾来自澳大利亚外交贸易部、由美联社发布的法瑞尔抵京之际对此行前瞻的访谈。

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01:43 澳大利亚贸易与旅游部长，北京。 © AP-AUSTRALIAN DEPARTMENT OF FOREIGN AFFAIRS AND TRADE

在长期的贸易禁运后，中国最近恢复了从澳大利亚进口煤炭、棉花和铜。4月，澳大利亚外交部长Penny Wong曾表示，两国的双边关系不太可能回到2000年代初的水平，当时澳大利亚的贸易与政治战略曾是分离状态。

法雷尔表示，他看到双方都表现出了良好的意愿，但还有更多的工作要做：“自2月以来，我们（与中方）在一系列产品上取得了进展，包括煤炭、棉花，还有其他的一些产品，我们还在大麦等的问题上取得着进展。但是，还有一些悬而未决的问题。所以说，接下来的几天当中我很想要继续稳定我们（澳大利亚与中国）的关系，并通过（可能取得）成功的途径，去解决所有我们还没有解决的与贸易相关的分歧”。“面对面的会谈是取得这一进展的最佳方式。而且我相信，怀揣着善意，怀揣着我们双方都已经展现出来的良好意愿 - 包括自从二月份以来一些产品已经获准进入，还有我们在大麦方面做出的让步 - 等等这些我认为都展现出（解决问题的）良好的意愿。但我们还有很多要做的，我希望在其余的问题上也可以看到进展”。

“澳大利亚的国家利益和国家安全永远是工党（澳大利亚工党）最看重的问题。但是我们没有理由在促进我们的国家安全和国家利益的同时，不去同时推进我们的贸易关系。这一贸易关系价值近3000亿澳元。我们还可以在促进我们的国家安全和国家利益的同时，稳定我们与中国的关系。要说促进我们地区的和平，没有什么比澳大利亚和中国之间牢固的贸易关系更有力了”。

周四，法雷尔会见了中国国有钢铁公司宝武钢铁集团的高管，周五下午与中国商务部部长王文涛会面，并出席中澳第十六届部长级经济委员会联席会议。

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