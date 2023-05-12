美国会CECC首吁制裁国安法指定法官 研事指港政治犯增速惟缅甸和白俄可比

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美国国会CECC听证会上, 法官胡雅文和郭伟健(小图)被点名须受制裁, 是委员会首次作出这呼吁 2023年5月 12日

美国国会及行政当局中国委员会（CECC）首次正式呼吁拜登政府制裁香港审理国安法案件的指定法官，认为他们以国安法摧毁香港法治，该会主席史密斯(Christopher Smith)更在听证会上点名制裁两名分处五级法院架构中的第二和第三级的法官胡雅文（Amanda Woodcock）和郭伟健。面对国安法催生的政治犯人数急增速度只有缅甸和白俄罗斯可比，两名委员警告在港从商者考虑，指香港已非一个法治之地。

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中国委员会周四（11日）就香港法治败坏问题举行听证会，指自中国政府为香港制订的《港区国安法》于2020年中生效后，已有逾千名政治犯，形容情况「难以想像」，呼吁美国政府对审理国安法案件的指定法官予以制裁。在网上同时发布的报告没有订明是否呼吁制裁所有指定法官，亦不知具体有多少指定法官，因为这些法官的委任标准并不透明，且一年一换或续任，不符司法独立标准，但就引述媒体报道指，已知的国安法官有29人。

委员会主席史密斯在听证会开始时即指出，香港已没有法治，只有「依法管治」，而这些法律还是中共加诸港人身上的，是不公义的法律，入罪率更是百分之一百，像高等法院暂委法官胡雅文这类同谋法官应该为摧毁香港法治丶听命於中共的行为承担後果，受到制裁。情况就如委内瑞拉和伊朗共有十名法官被美国制裁一样。

他以胡官主理的吕世瑜案为例，指胡阐释国安法条文，令认罪的吕未能享有三分之一的刑期扣减，未能少囚1年2个月，其裁决损害了香港的法治和司法制度。

史密斯又点名制裁区域法院法官郭伟健，指郭官以五名语言治疗师出版三本具煽动意图的儿童绘本而判他们入狱19个月，实在是令人震惊。他又引述郭官声称中港各自独立，在道德上是错误的言词指出，中港之间的分野已经抹掉。

他警告美国商人，若他们以为商界不会成为下一个政治犯，只要看看贝恩策略顾问公司(Bain & Co.)的上海总部近期被搜便可以。

下一步：联署促英争取释放黎智英及提名六港人角逐诺奖

委员会另一众议员麦高文亦认同要制裁执行国安法的法官和检控人员，并同样和美国商界发出警告，不要以为香港仍在实行法治，若无视政治犯人数由2019年的26人大增至去年5月的1014人，以至再增至现今的1457人的现实，便须自行承担风险。

作为证人的Brian Kern更在听证会上提供最新数据，指自2019年「反送中运动」以来，政治犯人数有1459人，估计会持续上升，到下年会达到2000人，而这是基於香港不再出现大规模搜捕行动的情况下所作估计。他又说，综观全世界，在过去三年里，关押政治犯的速度比香港快的国家，只有缅甸和白俄罗斯，但与香港不同，该两个国家几乎没有法治可言。

在囚又被控国安法罪名的壹传媒创办人黎智英之子亦有出席听证会，黎崇恩以证人身分指出，打压他爸爸，就是要发出「反对声言是不会被容忍」的信息，黎的案例象徵香港的法律制度已经崩溃，这是对所有商界人士的警告。他又批评英国当局对要求释放黎智英，或者就事件作出谴责的立场不够强硬，尽管黎智英是英国公民，促请美国政府持续关注。

委员会主席史密斯其后在会上预告，将即日发起联署，促请英国政府协助，向港府施压争取释放黎智英；并邀请英国支持CECC提名六名香港知名民主人士角逐今届诺贝尔和平奖，分别是黎智英丶李卓人丶邹幸彤丶黄之锋丶何桂蓝及陈日君。

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