马克龙宣布推进再工业化政策 台湾辉能在法国打造"超级电池厂"

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法国总统马克龙5月12日周五在北部临海城镇敦克尔克宣布，法国将加速推进再工业化政策，马克龙并宣布，外国投资总计67亿欧元在北部打造"超级电池工厂"，同时创造4,700个工作岗位。

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在敦刻尔克铝工厂，马克龙在数百人簇拥下正式宣布，台湾辉能科技将投资52亿欧元建造一座巨型电池工厂，并创造 3,000个直接就业机会。

马克龙向上百名铝厂员工发表演说。他首先说道："第一个好消息、最重要且最重大的，就是辉能科技"。马克龙介绍，辉能是个总部在台湾的大型亚洲集团，投资者来自整个区域，将打造电池超级工厂。马克龙并向大会推介辉能科技执行长杨思枏(男）和法籍国际发展执行副总诺曼德（Gilles Normand），称赞"他们的团队工作非常杰出"。

除辉能设厂外，马克龙还宣布，法国欧安诺集团与中国锂电池制造商XTC新能源材料公司也将在敦克尔克投资15亿欧元设厂，带来 1,700个工作岗位。

据中央社报道，根据法规，2035年起，欧洲贩售的新车必须全为电动车。欧洲电动车发展前景看好，需求大增。作为目前全球唯一成功量产固态锂电池公司，辉能科技收到欧洲多国提出的邀请。

辉能最后选择在法国敦克尔克港附近落脚，打造电池"超级工厂"（gigafactory）。计划规模之大，法国籍欧洲议会议员、欧洲议会环境委员会主席坎芬（Pascal Canfin）称为"XXL的绿色产业"。这也是法国包括辉能在内4座电池工厂中最具雄心的。

辉能国际发展执行副总诺曼德向包括法新社在内的多家新闻机构表示，“法国北部正在开发一个真正的电池生态系统"，这里已经宣布建造三个“超级工厂”项目，目标是将这里打造为法国的"电池王国"。

据台湾中央社报道，辉能科技周五上午才松口正式宣布将在法国设厂，是辉能在海外第一家、也是最大的工厂。据路透报导，杨思枏向媒体称"我们不再是一间台湾公司"，一度引发热议。辉能随后在官网更正称："根留台湾、扩向全球"。

法新社称，马克龙认为，敦刻尔克这座港口城市正在成为具有吸引力的中心，是推行"电动汽车战略"和"实践电气化"的最佳基地。

正如马克龙周四在爱丽舍宫宣布，将加速推行法国再工业化政策。这项战略旨在跟上美国总统拜登庞大的工业公共援助计划，以支持气候变化带来的能源转型，并面对来自中国的竞争。

马克龙此前宣布，法国将引入"绿色产业税收抵免"，以支持电池、热泵、风力涡轮机和太阳能电池板的本土生产。他说，这一措施将是法国"绿色产业法案"的一部分，"有望在2030年之前带动200亿欧元投资"。

另外法国政府还将修改电动车购买补贴标准，以支持在欧洲生产的电池和电动车。马克龙说，"我们不会用法国纳税人的钱去加速非欧洲地区的工业化"。

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