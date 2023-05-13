俄占区高官指四架俄罗斯军机被击落

俄罗斯侵乌战争

图为俄罗斯国防部新闻处发布的苏-35战斗机飞行照片。2023年5月13日，俄罗斯驻乌克兰占领区一名官员称，来自俄罗斯的 “两架米-8、一架苏-35和一架苏-34 "被击落”。

就在乌东巴赫穆特战役激烈进行之时，周六传出四架俄罗斯战机被乌克兰击落的消息，俄罗斯驻乌克兰占领区负责官员表示，来自俄罗斯的 “两架米-8、一架苏-35和一架苏-34 "被击落”。

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当日稍早时候，在社交网络流传的大量图片和视频显示，四架俄罗斯军机被击毁，但俄方目前只承认只有一架直升机坠毁，且未公布坠毁的原因。

法新社报道说，星期六，已知至少有一架俄罗斯空军的米-8直升机在俄乌边境坠毁，机上两名飞行员丧生。

俄罗斯塔斯社援引俄军方人士证实了这一消息：“米-8直升机坠毁之后，两名飞行员丧生”，另一俄方来源的消息也证实：“直升机在发动机起火后，坠毁于克林茨镇(Klintsy)”。克林茨镇位于布良斯克地区，距离乌克兰边境65公里。

据该地区官员亚历山大-博戈马兹（Alexander Bogomaz）说，一名妇女被送进医院，“五所房屋被损坏"，但他没有提供进一步的细节。

不过，俄罗斯驻乌克兰占领区官员弗拉基米尔-罗戈夫(Vladimir Rogov)的说法与网络流传的说法吻合，他表示：共有来自俄罗斯的 "两架米-8、一架苏-35和一架苏-34 "被击落，直升机和苏-34的飞行员全部丧生"。

俄罗斯官方目前既未否认也未证实这位官员的说法。俄罗斯国防部目前阶段也未发表任何评论。

乌克兰副总理韦列舒克（Iryna Vereshchuk）则表示： "我们可以理解，俄罗斯人今天为什么非常不高兴。他们少了两架战斗机和两架直升机。"但她没有披露更多细节。

乌克兰总统府顾问波多利亚克在推特上说，这是"正义（......）和因果报应，"他指这四架俄罗斯军机正在执行打击乌克兰北部切尔尼戈夫地区的平民的任务"。

与乌克兰接壤的布良斯克地区是4月底乌克兰实施的一次轰炸的目标，并造成4人死亡，该地区最近成为无人机袭击和铁路破坏的目标。

与此同时，星期六，巴赫穆特争夺战激烈进行，乌克兰地面部队指挥官Oleksander Syrsky在Telegram在社交网络上说：乌军持续向巴赫穆特方向挺进。“我们的士兵正在前线的一些地区推进，而敌人正在损失装备和部队”。

乌克兰国防部副部长汉娜-马尔亚尔周六证实了这一消息，她说，乌克兰军队正从巴哈姆特郊区北部和南部两个方向推进。

周五的消息说，乌克兰军队已挺进巴赫穆特纵深数公里，俄罗斯瓦格纳准军事组织头目普里戈津则指控俄罗斯正规军在遭遇乌军打击后“仓皇溃退”。

基辅当局表示巴赫穆特战役的意义在于，在发动旨在夺回该国东部和南部被占领土地的攻势之前，将俄罗斯军队固定在顿巴斯的这一地区，并尽可能地耗尽其力量，

莫斯科周六指责基辅在俄罗斯控制的东部地区卢甘斯克使用英国远程暴风影导弹袭击 "平民目标"。乌克兰军方尚未就此作出评论。

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