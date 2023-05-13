周末北京：中国为何不愿当发达国家 谁的心凉了？
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这个周末有一件事比较引人注意，自气球事件以来，几乎没有交往的中美高官又接触了。中共最高外交官员王毅与美国总统安全顾问沙利文会谈“长达八小时”，真有说的! 不过，从官媒事后反应看，北京当局心态比较复杂。
双方会晤之后北京方面称：双方进行了“坦诚、深入、实质性、建设性的讨论”。当然，“王毅就台湾问题全面阐述了中方严正立场”。释放的信息似乎比较正面。
多少扮演传声筒角色的环球时报却出来泼冷水，5月13日专此发表题为『华盛顿光拿话焐不热中美关系』社评，称美国的所作所为，让“本来对美国怀有善意和好感的中国社会失望、愤慨，让中国民众的心越来越凉”。原因在于华盛顿“尤其在台湾问题上”“不会改变对话敌视态度”
社评称“中国民众”对美国有“三个不良印象”，“一是不愿意看到中国繁荣富强”；“二是挑衅中国核心利益，阻止中国实现统一”；“三是言行不一，说一套做一套”。
其实这三个对美“印象”，每当中美关系低潮时，官方就会重申。比如，杨洁篪和王毅早在2021年3月那次美中阿拉斯加对话时就批评美国言行不一，而“中国人不吃这一套”。
在舆论一律，不允许他人异议，连不合官方口径的评论都要屏蔽或者删掉的情况下，动辄说民众对美国如何如何不满不是很可靠的。
如果按照环视的评论，中国社会或民众对美国“心凉了”，那么，就在这当口，那么多中国人还在“走线”，冒着生命危险，穿越南美洲热带丛林，偷渡美国，也许应该说他们对自己的国家“心凉了”更合适些。
还有那么多中国的青年学子，争取去美国留学，显然不是对美国“心凉了”的表现。至于不少官僚，或明或暗，把自己的家属子女送往美国，在美国置产，以备万一之需，更谈不上对美国“心凉了”吧。
在“台湾问题”上美国不放过中国，环球时报说的可能也有一点道理，美方一直反对单方面改变现状，中美关系紧张的一个重要因素，的确与台海紧张有重大关系。就是说，美方是不会无视中方在台海的举止的。这一点中美双方心照不宣。
至于环时提到“美国不愿意看到中国繁荣富强”，这句话很奇怪。美国国会众议院前些日子通过一项法令，大意是说中国已属于“发达国家”，不要再在国际组织中使用“开发中国家”的身份了。这不是美国不但看到了中国繁荣富强，而且希望中国正名，从此就属于发达国家之列了。可是北京对此也不高兴。
中国外交部发言人汪文斌12日说，“美国想要给中国送一顶发达国家的帽子，这顶帽子中国戴不了。”汪文斌辩解，虽然中国是全球第二大经济体，但人均GDP才相当于美国的六分之一。汪文斌还有一个“坚实”的证据：“正如习近平主席指出的，中国永远是发展中国家大家庭的一员。”
说中国富起来了，强大了，岂是美国就能随便戴上的一顶帽子，中国领导人习近平就多次声明过。『北京之春』荣誉主编胡平点出其中的矛盾：“一方面，习近平大力夸耀中国经济取得了多么伟大的进展，说中国富起来，强起来了，中国模式如何如何；但谈到中国发展中国家地位又矢口否认，这本身就很滑稽。”
不过，汪文斌的说法透露出一个秘密，关键是习近平有指示，中国永远属于发展中国家一员。有分析指习近平要求把自己归类为“发展中国家”是一种政治盘算，以此将自己塑造中这一类型国家的领导者，提升自己在南半球和发展中国家的形象。
但无论如何，习近平说中国永远是发展中国家的一员显然太绝对，即使按照汪文斌所说的人均GDP来计算，中国人均现在低于美国，难道永远会低于美国？
而且，习本人早已提出要复兴中华，要在不远的将来实现中国梦，实现了中国梦以后，难道中国永远还是发展中国家的一员？
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