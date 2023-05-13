意大利使馆否认暂停核发中国签证

意大利/中国/签证/旅游

意大利驻中国大使馆周六(5月13日）发文称，意大利驻华使馆以及意大利驻华各总领事馆正常接收中国公民个人和团体申请的意大利签证，"在过去几个小时内流传的有关中国旅游团签证的消息是毫无根据的。"

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意大利驻中使馆透过微信公众号发文表示，ADS团队旅游签证"即将恢复"，获授权的中国旅行社的注册工作正在进行中。

ADS团队旅游签证仅限于在被批准的一个国家内旅游，不可签转、不可延期，且必须团进团出。

中央社报道，美国边境近期出现中国偷渡潮，中国社群周五盛传，多家中国的旅行社近来相继通报，意大利领事馆突然暂停ADS旅游团签。多名知情人士称，可能与近期一个温州旅游团逾期滞留意大利有关，逾期不归的人数版本很多，介于40至400人之间。

意大利是温州人移民欧洲的主要国家，当地温州侨民超过30万人。

据中国媒体潮新闻报导，温州市旅行社协会副会长金占表示，11日中午紧急召集温州地区所有具备出境资质的旅游社瞭解情况。截止目前，温州各大旅行社并没有发生游客滞留欧洲情况。

据报导，意大利签证服务热线客服表示，目前ADS旅游团签尚未开放。近日确实收到通知，上海领区因预约人数过多暂停办理，北京和重庆领区仍可正常申办，各个领区的个人旅游签证及其他签证仍可正常预约办理，没有收到可能会受影响的通知。

据环球网报导，意大利是疫情前陆客赴欧洲旅游的主要目的地之一。根据意大利国家统计局的数据，2019年共接待中国游客535.6万人次。

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