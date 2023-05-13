泽连斯基在梵蒂冈会晤方济各 感谢教皇对“数百万乌克兰人的悲剧给予关注”

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乌克兰总统泽连斯基周六(5月13日）在梵蒂冈会晤天主教教皇方济各，泽连斯基在会后表示感谢教皇对“数百万乌克兰人的悲剧给予的关注”。泽连斯基在结束意大利访问后将于周日访问柏林。

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这是俄乌战争爆发以来，泽连斯基首次访问罗马。他与教皇交谈了40分钟，并向教皇赠送了一件乌克兰士兵使用过、后来画上圣母像的防弹背心。

另据法新社报导，据梵蒂冈在双方会后发布的声明，教皇与泽连斯基讨论了"争造成的乌克兰人道主义和政治局势"相关议题，但声明并没有直接点名俄罗斯。

声明还称，"双方一致同意，需要持续展开人道主义行动，以支持民众。教皇特别强调，目前迫切需要对最脆弱的人们与冲突的无辜受害者提供人道援助。"

法新社消息，泽连斯基周六在社群媒体Telegram上表示，"我对教皇关注数百万乌克兰人的悲剧表示了感谢"，泽连斯基与教皇并讨论了数万被强行带往俄罗斯的乌克兰儿童的命运。泽连斯基表示，我们必须尽一切可能把他们带回家。乌克兰官方估计，至少有2万名乌克兰儿童被送到俄罗斯。

泽连斯基并表示，他与教皇还讨论了几个月来乌克兰支持的“10 点和平方案”，但方案遭到俄罗斯多次反对。

上月，乌克兰总理什米加尔（Denys Shmyhal）受到教皇方济各接见，与教宗商讨泽连斯基所提的和平计划，并邀请教皇亲自访问基辅，请求他协助送回被强行带往俄罗斯的儿童。

泽连斯基泽连在会晤教宗皇，先在罗马会见意大利总统马达雷拉（Sergio Mattarella）及总理梅洛尼。马达雷拉及梅洛尼都重申，意大利将在近期及长期提供乌克兰军事、财务、人道及重建援助方面的全力支持。

梅洛尼在会见泽连斯基后召开记者会，谴责俄罗斯进行"残暴及非正义侵略"，承诺意大利将尽其所能支持乌克兰，并且呼吁俄罗斯立即撤军。

她强调，意大利支持乌克兰加入欧盟，并与北约组织"强化"伙伴关系。

泽连斯基在结束意大利访问后将于周日前往德国，而柏林刚刚宣布向乌克兰提供27亿欧元的武器援助，这是俄乌战事以来，德国最大的军事援乌计划。

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