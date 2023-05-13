美国会众议院通过法案重修美墨边境墙阻止偷渡潮

偷渡美国潮

在根据美国法典第42卷(Title 42)施行的防疫遣返令结束之际，国会众议院以219票对213票通过边界安全法案，让非法移民申请美国庇护受到更多限制。法案内容包括在美墨边境重修并扩建边境墙，以阻止潮水般涌来的偷渡客。

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美墨边境墙在前总统特朗普执政时期开始兴建。拜登总统上任后，下令停建，并拆除已经建好的边境墙。美墨边境墙成为民主、共和两党争议的焦点之一。

这项法案全长213页，当中的具体措施还包括：收紧难民庇护程序，申请人必须循合法途径入境；接受面试时需要提交更严格的证据，证明自己在来源国遭遇“可信的恐惧”。法案同时推翻拜登早前宣布，允许海地、委内瑞拉、尼加拉瓜的合资格移民，在美合法工作2年的政策，取消移民官员在这方面的斟酌权。

美联社报道说：随着防疫遣返令时效届满，美墨边境偷渡人数大幅增加，连日来无论是德州等与墨西哥接壤美国边境地区，聚集了大批无证移民，外界普遍相信随后的移民问题将更加恶化，因此国会需要兑现承诺维持边境安全。共和党籍议长麦卡锡演说时形容，这项法案是“国家有史以来最强大的边境安全法案”。反对法案的民主党议员则指责，法案的方向完全错误，共和党用14世纪的方法解决21世纪的问题。

不过，这项与拜登政府移民政策有明显反差的法案，几乎没有机会立法成功，因为拥有参院多数席次的民主党会予以封杀，使其获得过关所需60票的难度极高。众议院表决后白宫迅速做出回应，批评法案只会导致事态恶化。拜登总统已扬言否决。

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