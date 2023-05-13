偷渡美国潮

美国会众议院通过法案重修美墨边境墙阻止偷渡潮

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2023年5月9日，当美国准备取消第42章限制法令时，留在墨西哥雷诺萨(Senda de Vida)庇护所的非法移民正在使用CBP ONE申请美国庇护。
2023年5月9日，当美国准备取消第42章限制法令时，留在墨西哥雷诺萨(Senda de Vida)庇护所的非法移民正在使用CBP ONE申请美国庇护。 REUTERS - DANIEL BECERRIL
作者： 旧金山特约记者 王山
4 分钟

在根据美国法典第42卷(Title 42)施行的防疫遣返令结束之际，国会众议院以219票对213票通过边界安全法案，让非法移民申请美国庇护受到更多限制。法案内容包括在美墨边境重修并扩建边境墙，以阻止潮水般涌来的偷渡客。

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美墨边境墙在前总统特朗普执政时期开始兴建。拜登总统上任后，下令停建，并拆除已经建好的边境墙。美墨边境墙成为民主、共和两党争议的焦点之一。

 

法案全长213页，当中的具体措施包括收紧难民庇护程序，申请人必须循合法途径入境；接受面试时需要提交更严格的证据，证明自己在来源国遭遇可信的恐惧。法案同时推翻拜登早前宣布，允许海地、委内瑞拉、尼加拉瓜的合资格移民，在美合法工作2年的政策，取消移民官员在这方面的斟酌权。

 

美联社报道随着防疫遣返令时效届满，美墨边境偷渡人数大幅增加，连日来无论是德州等与墨西哥接壤美国边境地区，聚集大批无证移民，外界普遍相信随后的移民问题将更加恶化因此国会需要兑现承诺维持边境安全。共和党籍议长麦卡锡演说时形容，这法案是国家有史以来最强大的边境安全法案”。反对法案的民主党议员指责，法案的方向完全错误，共和党用14世纪的方法解决21世纪的问题。

 

不过，这项与拜登政府移民政策有明显反差的法案，几乎没有机会立法成功，因为拥有参院多数席次的民主党会予以封杀使其获得过关所需60票的难度极高众议院表决后白宫迅速做出回应，批评法案只会导致事态恶化拜登总统已扬言否决。

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