路透：美欧贸易会议将承诺联合行动反制中国

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路透社报道，美国与欧盟将在本月底的一场会议中承诺采取联合行动，应对中国的非市场行为疑虑，美欧并将协调双方对半导体等货品的出口管制。

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美国-欧盟贸易和技术委员会（U.S.-EU Trade and Technology Council，TTC）第4届会议定于5月30至31日在瑞典吕勒奥（Lulea）召开，美国国务卿布林肯与欧盟委员会执行副主席兼竞争事务专员维斯塔格（Margrethe Vestager）等多名高级官员将代表出席。

根据路透社见到的声明草稿，美欧双方将讨论解决非市场行为与经济胁迫等问题，并设下定期举行对话的目标，以讨论如何致力于阻止美欧企业的知识与帮助战略对手科技的对外投资掛鉤，显然是影射中国。

声明表示，美国和欧盟还将协调彼此"敏感产品"出口的管制，其中包括具军事用途的货品以及半导体。这份声明草稿只提及中国2次，但在会议前仍可能修改。

声明并特别点名中国的医疗器材产业，表示美欧双方正"探索可能行动"来应付非市场的政策与行为构成的威胁。

美国与欧盟还锁定合作努力反制外国对资讯的操控，例如"中国放大俄罗斯对于（乌克兰）战争的假消息论述"。

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