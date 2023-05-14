土耳其大选：埃尔多安得票"跌破"50% 面临第二轮选举

土耳其/选举/政治

备受瞩目的土耳其总统选举投票周日(5月14日）结束。法新社援引官方土耳其阿纳多卢通讯社周日(5月14日）晚间称，在点算近90%选票后得到的初步结果，总统埃尔多安得票49.94%，低于50%获胜门槛。法新社称，一场前所未有的第二轮选举似在所难免。

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法新社援引土耳其官方媒体阿纳多卢通讯社称，这位执政20年的69岁国家元首在周日晚上失去了对社会民主党竞争对手的领先优势，得票率跌破50%的大关。

而此前土耳其通讯社及官方媒体发布的一致结果是：现任总统埃尔多安在第一轮中以超过52%的选票赢得多数票；主要反对党候选人克勒奇达尔奥卢得票率不到41%，当时反动派提出质疑，随后选情出现变数，埃尔多安得票跌破50%，将面临第二轮选举。

法新社消息，土耳其选举投票结束后，一度陷入"点票之争"。尽管官方通讯社及媒体此前一致报道，69岁的现任总统埃尔多安以超过52%的选票领先，但埃尔多安的主要对手，共和人民党主席凯末尔·克勒奇达尔奥卢 (Kemal Kiliçdaroglu)则自称处于领先地位。反动派共和人民党在土耳其新闻通讯社发布初步结果后立即予以否认称，克勒奇达尔奥卢表示："我们处于领先地位"。

法新社援引私营媒体Anka在点算52%选票时发布的初步统计：埃尔多安获得47.6%的选票，74岁的克勒奇达尔奥卢则得票46.6%。

法新社报导，已经完成计票的选票大多来自对埃尔多安支持的北部和东部地区。

共和人民党指出，内部计票显示选情"正面"。该党发言人奥兹特拉克（Faik Oztrak）表示："根据我们的统计，我们看到选情是正面的。"反对党阵营胜选可能被任命为副总统的伊斯坦布尔巿长伊玛莫鲁（Ekrem Imamoglu）呼吁民众不要相信土耳其阿纳多卢通讯社公布的数据。

他说："我们完全不相信阿纳多卢通讯社。"

如果没有候选人在第一轮投票中获得超过半数的选票，将在5月28日举行第二轮总统选举。

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