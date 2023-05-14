法国总统马克龙指俄罗斯正在成为中国的附庸

法国-中国-乌克兰战争

迎接乌克兰总统泽连斯基第二次到访的法国总统马克龙周日在早些时候对媒体表示，俄罗斯已经“在地缘政治上输了”乌克兰战争， 并且落入一种形式的对中国的附庸。

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马克龙4月5日至7日曾对中国进行国事访问，他在访华结束时警告欧盟不要成为华盛顿或北京在台湾问题上的追随者，他的言论在欧洲引发强烈反弹。

马克龙星期日接受法国媒体『每日舆论报』采访时谈到北京与莫斯科的传统联盟关系，以及北欧向瑞典和芬兰扩大等问题。他表示，“俄罗斯已经在地缘政治上输了战争”。

马克龙解释俄罗斯侵乌战争时说：“我们要说清楚，这不是所谓的‘特别军事行动’，因为普京已经下令进行了全国动员。”

而且，在马克龙看来，俄罗斯发动战争使其历史性的盟友，也就是最亲俄的国家也对普京的能力产生了怀疑。

马克龙对这家媒体表示，他正准备接待乌克兰总统泽连斯基，后者预计将于周日晚间从柏林抵达巴黎。

谈到这场战争的后果时马克龙表示，俄罗斯“事实上已经开始了对中国的附庸化进程，并失去了对其至关重要的进入波罗的海的机会，因为它迫使瑞典和芬兰选择加入北约组织。”

法国总统说，“这在两年前都是不可想象的。因此地缘政治上(俄罗斯)已经失败了。”马克龙补充说：“实事求是地说，俄罗斯不应该赢得这场战争。现在，我们应该看看如何帮助乌克兰人准备大反攻，如何为最终的不可避免的谈判做好准备。”

马克龙强调： “我一直说，从长远来看，欧洲安全架构将必须充分保障明天的乌克兰的安全。但它也将不得不设计一个与俄罗斯的非对抗形式、并重建一个可持续的平衡。但要达到这一目标还很遥远”。

乌克兰总统泽连斯基本周末在欧洲之行中先后访问了罗马、柏林、最后一站是巴黎。这是自乌克兰战争爆发后泽连斯基第二次访问法国，其日程表事先并未透露。法国媒体以“泽连斯基突访巴黎”形容。

爱丽舍宫当地时间傍晚通告说，泽连斯基和马克龙将在巴黎讨论 "乌克兰的紧急军事和人道主义方面的需求"。

总统府说，马克龙 "将重申法国和欧洲对恢复乌克兰合法权利和捍卫其基本利益的坚定支持"。

泽连斯基抵达巴黎后，与马克龙在爱丽舍宫共进晚餐后宣布，法国将用“数十辆”装甲车和轻型坦克训练和装备几个乌克兰营。

两位领袖在一份联合声明中说："在未来几周，法国将用数十辆装甲车和轻型坦克训练和装备几个营，包括AMX-10RC装甲侦察车“。声明还说，巴黎还将 "努力支持乌克兰的防空能力"。

马克龙表示，只要乌克兰需要，法国就继续向乌克兰提供政治、财政、人道主义和军事支持。

德国同日早些时候已宣布，向乌克兰提供大约27亿欧元的军事援助。德国总理朔尔茨表示，截至目前，德国对乌克兰的承诺，包括军备支援，已经达到170亿欧元。

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