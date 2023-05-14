泰国亲军方政权遭挫败 土耳其强人首轮未过关

泰国立法大选 土耳其总统选举

2023年5月14日，泰国曼谷，反对党为泰党的总理候选人，2009年遭军人政变推翻下台的前总理他信的小女儿贝东丹在一个投票站投了票。她的党与另一个反对党前进党大胜，两党正寻求组建政府。

周日全球两场重要大选，一场是泰国立法大选，另一场是土耳其总统大选。泰国选举结果已经揭晓，根据该国选举委员会，两大反对党遥遥领先。在土耳其，根据对90%选票的统计，执政20年的现任总统埃尔多安与反对党领袖都未过半数。如果最终结果仍然没有发生变化的话，谁将成为土耳其总统，只有在5月28日举行的第二轮大选中决出胜负。这种局面对埃尔多安而言是空前的。

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泰国反对党寻求组建执政联盟

先来看看泰国，在周日的议会选举中，泰国选民挫败执政近十年的军方，两个支持民主的反对党脱颖而出，准备就执政联盟进行谈判。

泰国通过政变上台的军人政权执政差不多已近十年，人心思变。反对派阵营两大反对党，一个是前进党，一个是为泰党，后者领头的，恰是2009年遭军人政变推翻下台的前总理他信的小女儿贝东丹。而现任总理、2014年发动军事政变，推翻民选政府总理他信的妹妹英拉的前军人巴育，九年执政，政绩并不如人意。

根据已对97%选票的清点，两大反对党分居第一第二，遥遥领先，前进党得票1350万，为泰党得票1030万，而现任总理巴育的党落在第三，只得到450万张选票。从目前来看，前进党领袖皮塔（Pita Limjaroenrat）有望成为泰国未来政府的新总理。周日晚上，选举委员会在400个选区中给予前进党113名议席，略微领先于泰党的112席。其他100名议员通过比例代表制选出。

号称青年的标杆，能够利用震撼曼谷大规模示威活动能量的前进党领导人皮塔估计他的党将赢得160个席位，这个意外的成绩可能"关闭 "了亲军队的少数派政府继续执政的可能性。42岁的皮塔证实，与为泰党联合执政的协议 "已经摆在桌面上"。泰党的明星候选人，36岁的贝东丹回应："我们已经准备好与前进党对话，但我们在等待官方结果。"这位女士继续说，她呼吁在推翻她的姑姑英拉的政变发生九年后，泰国以选举而不是政变的方式决定谁来掌权。

土耳其两大候选人旗鼓相当

周日的土耳其总统大选，可谓竞争异常激烈，计票开始，执政20年的强人埃尔多安比分一直在50%以上，亲政权的媒体甚至宣布埃尔多安得票率高达54%，但遭到反对党否认，在统计完大约90%的选票后，埃尔多安的得票率降至49.8%，现在，双方阵营都宣布自己获胜，看来，第二轮总统大选已不可避免。

据官方阿纳多卢通讯社报道，根据临时结果，现年69岁的埃尔多安总统在90%的计票中获得了49.86%的选票。主要反对派候选人凯末尔-基利奇达罗格卢获得44.38%的选票，西南-奥甘获得5.30%的选票。

但据与反对党关系密切的土耳其Halk TV电视频道报道，在已统计的94.74%的计票中，埃尔多安获得49.03%的选票，基利奇达罗格卢获得45.22%，奥甘获得5.32%的选票。

对于选举之夜开始时处于领先地位的现任土耳其总统埃尔多安来说，在第一轮选举中没有获胜，代表一个政治上的耳光。因为这一结果显然是空前的：2014年，这位前总理在第一轮选举中以51.8%的选票当选为土耳其总统，那是土耳其首次通过直接普选方式选举国家元首。2018年，埃尔多安在提前举行的总统大选第一轮中以52.6%的选票再次当选。

现在，在等待最终结果时，两大阵营展开了一场数字大战，敦促各自的观察员留在计票站 "直到最后"。反对党候选人基利奇达罗格卢坚定地说："我们处于领先地位。

两人愿景不同

埃尔多安与基利奇达罗格卢：两人对土耳其愿景完全不同。前者高喊当心混乱的风险，后者承诺春天的回归。

一人独掌大权还是合议制，继续专制或承诺法治回归：两种可能的未来，社会的两种选择摆在了这个拥有8500万人口但是从来也没有如此分裂的国家面前。

在69岁的埃尔多安和74岁的基利奇达罗格卢之间，这不是代沟问题，而是风格和信念的问题。

在第一轮选举结束的晚上，来自一个居住在伊斯坦布尔金角湾工人区的卑微家庭的国家元首，是一位虔诚的穆斯林，是家庭价值观的倡导者，仍然是一直被城市和世俗精英长期蔑视的保守派多数党的冠军。但这次为了能够胜选，他付出了与民族主义和伊斯兰教小党结盟的代价。

不屈不挠的剑客埃尔多安在周日带着一张拉长的脸出现，在短短几周的竞选中，他抓住人群，提高嗓门，使用谩骂和侮辱，称他的对手是 "恐怖分子"，是LGBT的推动者，他谴责西方的阴谋。他喋喋不休，每次在竞选舞台上演讲持续一个多小时，每天最多3次。

他为自己在执政20年期间的记录、为国家的发展和建设基础设施进行了辩护，但却闭口不谈席卷他的国家的经济危机，通货膨胀率仍然超过40%，货币在两年内贬值了一半。

基利奇达罗格卢倾向于在集会中采取合议制，发言不多，经常由非常受欢迎的伊斯坦布尔市市长伊马莫格卢和安卡拉市市长亚瓦士以及同盟党的领导人陪同上台。

大多数土耳其电视频道对总统的每一次表演都进行现场直播，基利奇达罗格卢被剥夺了访问权，他依靠社交网络，在自制的短视频中解释他对未来的愿景，而在他家的厨房拍摄的视频，在推特上大受欢迎。

正如他在海报上宣传的那样，"凯末尔 "希望成为 "廉洁先生"，他不断地谴责他认为多年来困扰国家最高层的腐败和裙带关系。"你准备好为这个国家带回民主了吗？带来和平？"他在安卡拉的最后一次会议上自问。

但他们俩都没能说服6400万登记选民中的一半，他们将重新回到选民面前解释，并试图说服他们。

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