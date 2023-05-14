泰国立法选举：两大反对党大幅领先或共组联合政府 现政府遭重大挫败

泰国/选举/政治

泰国大选，法新社援引泰国选举委员会周日(5月14日）晚间至周一(5月15日）发布的初步选举结果：两大反对党"前进党"和"为泰党"在立法选举中大幅领先，军队支持的现任政府遭到重大挫败。

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法新社消息，根据对97%选票计票结果，"前进党"Move Forward以1350万张选票领先，"为泰党"( Pheu Thai）获得1030 万张选票。 泰国总理巴育所在的泰国国家统一党以450万张选票位居第三。

计票结果显示，获军方支持、执政近10年的政府遭遇重大挫败。改革派的前进党领导人表示，考虑与另一在野党为泰党共组联合政府。

法新社报导，在完成超过80%选票计票后，结果显示，两大反对党占有优势，代表前进党出战总理一职的皮塔（Pita Limjaroenrat）表示，与为泰党（Pheu Thai）达成协议"绝对有可能"。

渴望变革的年轻一代和总理帕拉育（Prayuth Chan-ocha）代表的保守保皇派间的矛盾在这场选举中充分展现。2014年5月时任陆军司令的帕拉育发动政变，同年8月根据临时宪法就任总理。

据泰国选举委员会在周日夜到周一公布的初步结果，在400个选区中，前进党在国会下议院获得113个议席；为泰党则获得112个席位。前进党党魁皮塔表示，可能与为泰党组成联盟。为泰党的总理候选人贝东丹表示，得票最多的政党将领导下届政府，她表示，为前进党感到高兴，并称人民的声音最为重要。

争取连任的总理巴育所属的泰国人团结建国党取得的议席数目排第五位。

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