泽伦斯基再次请求交付战斗机

乌克兰-德国

2023年5月14日，在德国亚琛举行的查理曼奖颁奖仪式上，乌克兰总统泽连斯基和德国总理朔尔茨握手。泽连斯基在亚琛接受授予他和乌克兰人民的国际查理曼奖。

据德国电视一台和德国广播电台报道，乌克兰总统泽伦斯基于周六到周日夜间抵达德国，周日在柏林会晤了德国总统施泰因迈尔和德国总理朔尔茨。朔尔茨向泽伦斯基保证，德国将在必要时支持乌克兰。泽伦斯基感谢柏林迄今为止提供的支持，并再次要求德国提供战斗机。

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在柏林与泽伦斯基会晤后，双方举行了共同记者会。朔尔茨表示，将继续向乌克兰提供人道，政治和财政援助，基辅也将得到武器支持。德国是“真正的朋友和可靠的盟友“。

这是自俄罗斯发动的乌克兰战争以来，泽伦斯基首次到访德国。他感谢德国的支持，并再次请求交付战斗机。他解释说，“乌克兰不想攻击俄罗斯领土，而是想夺回占领区“。他重申，基辅已准备好讨论和平倡议，但必须是按乌克兰的条件来进行。

周日下午，泽伦斯基和乌克兰人民获得了亚琛国际查理曼大奖。朔尔茨总理致颂词，赞扬泽伦斯基为欧洲的价值而战。欧盟委员会主席冯德莱恩也发表讲话，做了类似的赞扬。查理曼奖是一个表彰促进欧洲一体化人物的奖项。奖项名称来自于埋葬在亚琛的查理大帝。

在访问德国之初，泽伦斯基还会晤了德国总统施泰因迈尔。双方会谈后，泽伦斯基在留言簿上签名感谢施泰因迈尔和德国在对俄战争中提供的支持和声援。他用德语写道，“谢谢你，德国“。

就在泽伦斯基来访前一天即周六，德国宣布，将对乌克兰提供27亿欧元的军事援助，其中包括提供乌克兰20辆黄鼠狼步兵战车，30辆豹1主战坦克等。新的军援计划将使德国自战争爆发至今对乌克兰的武器援助近乎翻倍。

《法兰克福汇报》得出的印象是，乌克兰总统对此行是满意的。德国会继续提供武器。他和德国总统施泰因迈尔也言归于好。只是在会晤教皇时，出现了不和谐的声音。这也不难理解，因为教皇至今没有称俄罗斯是侵略者。但泽伦斯基到访德国是访问了一位“真正的朋友“。

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