泽连斯基突访巴黎会晤马克龙： "在大反攻前夜寻求更多支持"

法国/乌克兰/泽连斯基/访问

乌克兰总统泽连斯基结束柏林访问后于周日(5月14日）晚间抵达巴黎，法新社称，在大反攻前夜寻求更多支持的泽连斯基与法国总统马克龙共进晚餐，双方着重讨论乌克兰在军事及人道方面紧急需求。泽连斯基认为最快今年让俄罗斯败局"不可逆转"。

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法新社报道，泽连斯基在飞机降落在巴黎以西的维拉库布莱军事基地后，立即前往爱丽舍宫，受到马克龙的迎接。

泽连斯基在抵法后发推文说，“每次的访问，乌克兰的防御和进攻力都随之增强。(乌克兰）与欧洲的关系越紧密，对俄罗斯的压力就越加大。”

这是泽连斯基自2022年2月俄罗斯对乌克兰发动侵略战争以来第二次访问爱丽舍宫。他上一次是在今年2月8日到访巴黎。这次的巴黎之行也是在最后一刻宣布的。此前泽连斯基刚刚访问柏林，与德国总理朔尔茨会谈。

法国总统府爱丽舍宫明确指出，马克龙将重申“法国和欧洲坚定不移地支持乌克兰恢复其合法权利并捍卫其根本利益”。

泽连斯基此次欧洲小规模巡回访问，在德国获得了一个奖项，表彰他对欧洲大陆统一的贡献。泽连斯基最后突访巴黎进行磋商，为反击俄罗斯军队的大反攻进行最后的准备。

乌克兰正在为欧洲的价值观而战。多位欧盟领导人周日前往德国亚琛，向泽连斯基和乌克兰人民颁发享有盛誉的查理曼奖。欧盟委员会主席冯德莱恩表示，“乌克兰体现了欧洲理念所代表的一切：信念与勇气，为价值观和自由而战、信守和平与统一的承诺” 。

周日在亚琛举行颁奖仪式，也使泽连斯基有机会在16日欧盟峰会及日本广岛七国集团峰会前，与欧盟领导人再次会面。

泽连斯基表示，乌军正准备反攻，目标是解放在国际公认边界下被俄罗斯佔领的地区，而不是攻击俄罗斯领土。他感谢德国提供的军事支持，认为最快可以在今年让俄罗斯败局不可逆转。

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