海参崴6月起成为中国内贸跨境中转口岸 吉林黑龙江打开出海口

中俄关系

在这张俄罗斯国防部新闻处2023年4月14日发布的照片中，一艘俄罗斯潜艇启航，在俄罗斯符拉迪沃斯托克(海参崴)附近参加太平洋舰队演习。

清朝时被迫割让的海参崴，百年之后，竟然成了中国的内贸跨境中转港。这意味着中俄关系更加密切，还是西方所说的俄罗斯可能正在成为中国的附庸？

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中国海关总署2023年44号文件公告了这一决定。文件说，同意吉林省进一步扩大内贸货物跨境运输业务范围，增加俄罗斯海参崴港为“内贸货物跨境运输中转口岸”。6月1日起，海参崴正式成为中国内贸货物跨境运输的中转口岸。

海参崴，清朝时中国领土，渗透着敏感的历史记忆，中国海关总署在文件里仍使用现有名称称之：“俄罗斯符拉迪沃斯托克”，这是俄罗斯1860年占领海参崴后起的名字，意为“征服东方”。

令外界意外的是，中国自然资源部2月份要求对中俄边境的包括海参崴在内的8个地名加注中国旧称：符拉迪沃斯托克加注海参崴、乌苏里斯克加注双城子、哈巴罗夫斯克加注伯力、布拉戈维申斯克加注海兰泡、萨哈林岛加注库页岛、涅尔琴斯克加注尼布楚、尼古拉耶夫斯克加注庙街、斯塔诺夫山脉加注外兴安岭等。

中国东北吉林和黑龙江失去出海口后，一直通过辽宁大连港中转海运货物，路程超过1000公里以上，因此，把海参崴作为内贸货物跨境中转口岸，将大大降低运输成本。绥芬河、珲春到海参崴更近，仅200公里。如此，也等于让吉林省、黑龙江省重新打开了出海口。

1858年清朝被俄罗斯打败后与俄国先后签订『瑷珲条约』和『北京条约』，将上述地区割让给了俄国。但是后来的中国历代政府都不承认这些条约的合法性和有效性，毛泽东时期官方更将其称之为帝国主义强加给中国的“不平等条约”，称苏联为“新沙皇”。但是江泽民担任国家主席后，1990年代与对方签订正式协定，承认包括海参崴在内的土地属于俄境。

不过，与中国网络上时不时流露出一些指责江泽民“丧权辱国”的民间议论相反，北京与莫斯科的关系在习近平时代更加紧密，习近平公开表示普京是他“最好的朋友”，官方对网络上有关针对俄罗斯的批评尤其针对中俄领土争议的敏感言论，屏蔽封杀，在所不惜。

中国能在此刻打通海参崴通道，有分析认为，俄罗斯因发动侵乌战争，被欧美持续制裁，因此让中国打通了海参崴的航道，也由此可以为双边贸易提供更大方便。

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