中国间谍罪密判梁成运 或与示警拜登明抵G7峰会有关？

中国/美国/间谍/梁成运

中国官媒《新华社》称中国苏州人民法院今天(15日)宣判，78岁男子梁成运涉嫌从事间谍活动，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，并处没收个人财产50万元人民币。而特别的是梁是持有美国护照的香港永久居民，同时据悉还是中国统战部旗下美国德州的中国和平统一促进会主席，身份相当多重。台媒引述消息指而宣判时间点在G7峰会前，似乎也有某种刻意。

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中国高调宣布宣判消息，立即引发国际关注。中国入侵召开全球侨务代表大会，诸如受宣判的梁成运类的爱国侨领均在中国出席会议，聆听中国最高领导人讲话指示。目前没有消息透露，梁成运此前是否参加了此次爱国统战侨领峰会，或梁成运是否已经在中国被“双规”类两年时间拘押？也没有消息透露对梁成运的审判细节内容。

中国官方不承认双重国籍。

据新头壳今天报道提疑问称，持美护照男遭中国控“间谍”判“无期” G7峰会前测试美国反应？

消息指出，梁成运(英文名JOHN SHING-WAN LEUNG)，男，1945年5月1日出生，拥有香港永久性居民身份证，港澳居民来往内地通行证以及美国护照。2021年4月15日即被江苏省苏州市国家安全局“依法”对其采取强制措施，今天苏州市中级人民法院一审公开宣判认定“间谍罪”罪名成立，判处刑责及罚款。但包括先前及今天的官方消息里都未提及梁成运到底从事哪些“间谍活动”。

新头壳称，由于本案调查和审判过程并未公开，而选在美国总统拜登(Joe Biden)前进日本广岛G7峰会前，宣判一名持有美国护照者犯“间谍罪”，判处无期徒刑，是否影响美中关系回温？背后是否其他政治目的？是另类扯习后腿？还是考验美国如何因应？都还有待观察。

据中央社引述美联社消息指出，美中关系正因贸易、科技、人权等议题，以及中国在主权声索上越来越激进等处于低点。梁成运案在美国总统拜登即将前往日本广岛参加七大工业国集团（G7）领导人峰会等一连串出访行程前宣判。

该消息指，尽管苏州法院并未将此案明确指向中美关系，但间谍罪的指控是高度选择性的，中方也没有公布相关证据。

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