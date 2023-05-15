中美要恢复对话了 北京冀为习近平拜登旧金山会面铺路

中国/美国/中美关系

上周美国和中国之间突如其来的一系列外交活动表明，在美中关系几个月来一落千丈之后，两国政府越来越希望着手稳定关系。华尔街日报今天透露，北京方面希望为中国领导人习近平出席该会议并与拜登举行一次单独的峰会铺平道路。

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在美国国家安全顾问沙利文上周与中共中央外事工作委员会办公室主任王毅会谈后，双方都表示希望进行更多对话。据该报，美中终于恢复对话，但不信任阴云遮蔽前景。由于中美之间存在高度的不信任，特别是涉及到两国关系中最敏感的领域，如台湾问题，如何实现这一目标以及接下来会如何就更不可知。

拜登政府已经把尝试克服近期相关干扰以恢复沟通渠道作为一个优先事项。美国官员表示，此举一定程度上是回应忧心于美中摩擦后果的盟友和合作伙伴的呼吁。同时也旨在努力避免美中军队发生意外冲突。

沙利文与其中方对等官员王毅在维也纳举行此番会晤后，美中两国发声明称，双方同意继续用好这一沟通渠道。这暗示双方都希望进行更多沟通。

到目前为止，北京方面在前述气球事件后一直搁置布林肯访华事宜的重新安排，一位美国官员说，关于重新安排的布林肯访华行程可能何时成行，沙利文和王毅未讨论具体的日期。

另外，两国政府均已讨论了美国商务部长雷蒙多(Gina Raimondo)和财政部长耶伦(Janet Yellen)潜在的访华之行。

对北京方面来说，驱动力之一是定于11月在旧金山举行的一场亚太领导人年度峰会。前述中国官员表示，北京方面希望为中国领导人习近平出席该会议并与拜登举行一次单独的峰会铺平道路。

拜登周三告诉记者，在安排与习近平的对话方面已经取得进展，但拜登没有透露二人何时可能对话。这两位领导人上一次是去年11月在印尼巴厘岛二十国集团(G20)主要经济体峰会之前会晤的，那是拜登就任总统以来两人的首次面对面会晤。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E7%BE%8E%E4%B8%AD%E7%BB%88%E4%BA%8E%E6%81%A2%E5%A4%8D%E5%AF%B9%E8%AF%9D-%E4%BD%86%E4%B8%8D%E4%BF%A1%E4%BB%BB%E9%98%B4%E4%BA%91%E9%81%AE%E8%94%BD%E5%89%8D%E6%99%AF-6b4fa5e7

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