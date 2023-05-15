为中国在美监控举报当地民运或支持台湾民主的一华侨被逮捕

美国/中国/华人间间谍

美国政府15日宣布逮捕一名被指控是中国特工的男子，他在波士顿地区刺探异见人士并向中国官方打检举报告。

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根据美国司法部的公告，63岁的音译为梁立堂上周二被捕，今天被司法正式指控担任中华人民共和国未申报的特工。他涉嫌在2018年至2022年期间，向中国当局提供有关波士顿华人社区成员支持台湾民主的信息。他尤其被指控向北京传递了一个涉嫌破坏中国国旗的人的名单，还有一个参加支持香港示威的活动家的偷拍监视视频，以及多个中国异见人士的监视照片。

据美国司法部国家安全官员马修-奥尔森评论说，"我们不会容忍中国努力影响公共话语和威胁在美国的公民参与权利"

法新社说，梁立堂面临最高十年的监禁。

该报道称，美国经常逮捕被指控为中国间谍的人。4月，两名美籍华人被指控在纽约以"地下警察局"手段监视持不同政见者。

否认任何间谍指控的北京也不甘示弱。周一，一名78岁的美国香港永久居民因 "间谍罪 "在中国被判处终身监禁。

法新社说，这些案件使两国关系日益紧张，两国在外交、军事、技术或经济方面都有激烈的竞争。

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