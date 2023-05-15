加拿大指称会有中国更多秘密警察局在加运作

加拿大/中国/秘密警察局

加拿大公共安全部长告诉一家加拿大电视台，可能有更多的“中国警察局”在加拿大运作，而几个月前，加拿大警方表示他们正在调查蒙特利尔的两个社区中心是否被用来恐吓或骚扰华裔加拿大人。

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加拿大部长指控加拿大可能会有更多的“中国警察局”。路透社称，加拿大公共安全部长 Marco Mendicino周日告诉一家加拿大电视台，“我相信加拿大皇家骑警已经采取具体行动来阻止任何外国干涉的警察局，而且，如果新的警察局如雨后春笋般涌现，加拿大未来也将继续采取果断行动。”

Marco Mendicino是在接受 CTV 的采访时，如此回答 CTV 的相关提问。

今年 3 月，加拿大警方表示他们正在调查蒙特利尔的这些华人社区中心。本月早些时候，加拿大媒体报道称，尽管部长声明加拿大所有秘密站点都已关闭，但这些社区中心仍在正常运作。

中国否认干涉加拿大事务的指控。

部长Mendicino 的评论是在渥太华和北京针锋相对的外交驱逐之后发表的。

上周，加拿大驱逐了中国外交官赵巍，此前一份情报报告指控他试图恐吓一名批评中国对维吾尔族穆斯林少数民族施压的加拿大议员及家人。翌日，中国从上海驱逐了加拿大外交官詹妮弗·林恩·拉隆德。

加拿大总理特鲁多政府一直面临压力，要求打击中国涉嫌干涉的行为，并呼吁对此事进行公开调查。特鲁多政府已经任命了一名特别调查员来调查这个问题。

加拿大媒体多次发表报道，援引匿名情报来源的指控称，中国政府策划干预加拿大最近两次的选举。

北京否认这些指控。

特鲁多曾表示，中国试图干预 2019 年和 2021 年的投票，但这并没有改变选举结果。特鲁多上周还表示，加拿大“不会被中国的报复吓倒”。

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