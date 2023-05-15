山东泰山韩籍球员孙准浩在华被刑拘

足球贪腐

亚洲 – 法国《队报》15日报道，效力中国足球俱乐部山东泰山的韩国外援孙准浩(Jun-Ho Son)涉嫌一场腐败案辽宁警方带走调查。

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该信息来自一位不愿透露姓名的韩国外交官。 他说，上届与韩国队一起参加世界杯的中场球员孙准浩（31 岁）于周五在中国东北的辽宁省被拘留和监禁，因为据称他参与了一场腐败案。

他所在的俱乐部不愿再透露更多消息。韩联社报道说，孙准浩从12日起处于被“刑事拘留”状态，在辽宁省朝阳市接受调查。中国公安15日向韩国驻沈阳总领事馆通告了孙准浩被刑拘的情况。

据韩国驻华大使馆方面15日消息，效力于山东泰山足球俱乐部的韩国外援孙准浩被辽宁省警方带走调查，领区领事正对孙准浩提供必要的领事协助。

据中国媒体报道，孙准浩被警方调查或与山东泰山主帅郝伟牵涉的“假球案”有关。在本轮足坛打假风暴中，金敬道等山东泰山选手涉案被调查。而就孙准浩受查一事，中国外交部发言人汪文斌在当天的记者会上表示，目前不了解具体情况。

孙准浩出生于1992年，2014年进入浦项制铁足球俱乐部开启职业生涯，2014年参加仁川亚运会，助力球队摘得金牌，2018年转入全北现代汽车俱乐部，2021年转入山东泰山。孙准浩2020获选K1联赛最佳球员（MVP），去年还代表韩国出战卡塔尔世界杯。

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