李辉明天首访基辅 谈什么引关注

中国/乌克兰/俄罗斯/李辉

乌克兰政府一位高级官员周一告诉法新社，负责讨论解决乌克兰战争的中国特别代表李辉将于16日和17日访问基辅。此后李辉还将前往波兰、法国、德国和俄罗斯商讨乌克兰战争事宜。

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法新社说，据乌克兰政府官员报告，负责讨论解决乌克兰战争的中国特别代表，中国前驻俄罗斯大使李辉将从周一开始来到乌克兰、波兰、法国、德国和俄罗斯，讨论 "乌克兰战争危机的政治解决议题"。

路透社消息说，中国高级特使访问乌克兰和俄罗斯执行“和平”使命。北京表示李辉此行旨在讨论乌克兰危机的“政治解决方案”。

中国外交部上周五宣布，中国欧亚事务特别代表、前驻俄罗斯大使李辉也将在为期多天的访问中访问波兰、法国和德国，但当时未提供详细时间表。中国外交部发言人汪文斌在每日例行记者会上说：“这次访问证明了中国为劝和促谈所做的努力，充分体现了中国对和平的坚定承诺。”

李辉是自 2022 年 2 月俄罗斯入侵以来访问乌克兰的最高级别的中国官员，他的访问可能恰逢乌克兰为夺回被俄罗斯夺取的领土而进行期待已久的反攻行动的开始。

据两位知情人士透露，乌克兰将成为李辉此行的第一站。中国外交部没有立即回复对李辉将访问的国家的顺序发表评论的请求。

几周前，中国国家主席习近平与乌克兰总统泽连斯基于 4 月下旬通了电话，这是两国领导人自战争开始以来的首次会谈。泽连斯基在推特上称这次通话“漫长而有意义”，而习近平则表示，中国将专注于促进和平，尽管鉴于北京与俄罗斯的关系，北京结束冲突的提议在西方遭到了一些质疑。

然而，包括法国总统马克龙和欧盟委员会主席冯德莱恩在内的几位欧洲领导人已敦促习近平在 3 月起对中国首都的一系列访问期间与泽连斯基进行对话，并在限制莫斯科的侵略方面发挥更积极的作用。

自 2 月以来，北京大力推动政治解决乌克兰危机的12 点建议。但这项在俄罗斯入侵一周年之际推出的计划，在很大程度上是对中国此前在俄罗斯侵乌战争中的路线的重申。它敦促双方同意逐步缓和局势，并警告不要使用核武器。

基辅已经排除了向俄罗斯做出任何领土让步的想法，并表示要收回每一寸土地。俄罗斯于 2014 年吞并了克里米亚半岛，并自去年以来声称吞并了其他四个乌克兰地区，莫斯科现在将其称为俄罗斯土地。

在整个战争期间，中国一直没有谴责其战略盟友莫斯科，也没有将俄罗斯的行为称为“侵略”，导致欧洲国家和美国批评中国作为冲突潜在斡旋者的信誉。

据路透社说，鉴于西方国家对习近平在 3 月与他的好朋友俄罗斯总统普京的会面感到不安，以及两国在入侵前不到三周的时间里承诺建立“无上限”的伙伴关系，无论李辉发表什么信息都将受到仔细审查。

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