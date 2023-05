港府公共图书馆除书：5作者及四成政治议题作品被疑危害国安而下架

香港/政治

自港府要求各部门加强维护国家安全後,公共图书馆出现「因人废言」的现象,被迫停刊已连载40年的政治漫画家尊子,其着作亦被图书馆下架;而与他有同样命运的,还有至少四名属於温和民主派的前立法会议员和学者,当中包括已故民主派元老司徒华。另据报章统计,图书馆在过去两年半下架了四成已知的政治题材和人物的影音资料及书籍,而有关「六四事件」的材料更是只馀一项。有学者批评当局矫枉过正,可能引起反效果;亦有评论忧虑这可能是「香港文革」的开始。

以公帑营运的公共图书馆及负责管理的康乐及文化事务署,一直拒绝透露因维护国家安全而下架书籍的数目,只是不断重申,会不时检视及注销不符合馆藏发展的书籍,涉嫌内容可能违反国家安全或香港法律的书,都会立即下架以作检视。但近日大规模的书籍和影音作品下架已引起反弹,要求当局公开下架准则的人,已由学者和评论员扩大至建制派,当中包括俨如英国内阁的行政会议成员汤家骅,他期望图书馆在「可行情况下」清楚解释准则,也不要轻易「自我审查」。

尊子书籍一夜全下架 「六四」相关作品只剩一项

《明报》将会叫停尊子漫画连载一事在上周三(10日)晚在个别传媒人士中流传,网媒《集志社》当日在公共图书馆网站搜寻「尊子」,仍可搜索到 21 项相关资料,包括 18 项书籍,但到了《明报》於翌日公布停刊决定後当日,该社再以「尊子」作搜寻,已显示为「没有符合的检索结果」,当中包括个人着作和尊子有份参与的合辑。

传媒追查下发现,自本月以来,有至少五人的着作在公共图书馆「被消失」,分别是已逝世12年的民主派元老司徒华丶因人道支援2019年反修例运动人士而被捕的立法会前议员兼大律师吴霭仪丶曾出版反修例运动书籍的中文大学政治与行政学系副教授马岳丶文章被用作指控《立场新闻》涉嫌煽动的中大新闻与传播学院专业顾问区家麟等。

另外,《明报》一项调查报道发现,在该报自2020年底起就公共图书馆馆藏资料整合的资料发现,当中有468项涉及政治题材及人物的影音资料及书籍,已今已下架至少195项,即两年半内有四成遭下架;当中96项丶占下架总数近一半更是在过去一年内被移除。但不少下架作品其题材与国安无关,例如民主党前议员邝俊宇的小说《有一种幸福叫守护》丶民主党前主席刘慧卿的回忆录《我在民主党的日子》,以及通识科教师许承恩撰写的参考书《通识概念攻略》等。

该报的统计更发现,自负责审核部门工作的审计署上月下旬发表报告,建议公共图书馆加强检视馆藏以维护国安後,本月初起,图书馆再下架多项资料,包括政治学者及具政党背景者的作品,而「六四事件」相关材料(分别以「六四」「june fourth」「八九民运」等关键词搜寻)在前年平安夜仍有63项,上月底审计署报告公布翌日仍至少有46项,但到了昨(14日)晚,则只剩1项,是香港电台1996年有关港人身分认同的电视节目。

从名单可见,部分因「六四」而被下架的书籍或影片,其实与「六四事件」未必有关连,例如在1990年由新加坡《联合早报》出版的英文书《Lee Kuan Yew on China and Hongkong after Tiananmen》(中文版名为《李光耀看六四後的中国丶香港》),在4月28日仍可搜索到,但到了本月6日则已起下架。另被下架的,亦包括一些有关市民会否仍去参加六四纪念活动的新闻纪录片。前支联会常委蔡耀昌认为,当局是以一种「有杀错丶无放过」的态度处理事件,以司徒华为例,其书籍大多是谈教育,当局似乎是按司徒华的名字去搜索和下架,要求当局交代下架准则。

评论:似按名字下架作者书籍

本身拥有已被下架的司徒华自传《大江东去》的资深大律师兼行政会议成员汤家骅,不认为该书有危害国安目的,他不评论公共图书馆的决定,但期望图书馆在可行情况下清楚解释准则。他认为,图书馆应尽量令读者接触多元作品,除非该书有很大问题,否则不应轻易「自我审查」;他又说,即使书籍涉及分裂或煽动意图,图书馆单纯藏有或向读者提供此类书,本身并无犯罪目的,干犯国安罪行的机率不高。

香港都会大学人文社会科学院助理教授罗乐然亦向该报表示,公共图书馆是大部分市民接触资讯的重要渠道,应提供不同方面的材料,书籍减少会令市民接触面缩减,认为现时情况是矫枉过正,而现届政府处理公众接收资讯的态度亦可能引起反效果,令市民容易就下架动作产生猜疑。

但事实是一些争议事项只馀立场偏建制或由建制人士或传媒出版的书籍,以2014年的「占领中环」运动为例,搜索结果只有7本书,只有中国港澳研究会理事田飞龙丶《文汇报》编撰的书仍在架上,而由占中发起人戴耀廷和朱耀明等人撰写的《公民抗命与占领中环:香港基督徒的信仰省思》等则已下架。

香港着名专栏作家及时事评论员陶杰忧虑,这可能是「香港文革」的开始,指港府前线官僚不了解中国政治,只懂拿着书单和几个名称便去执行指令,不懂灵活变通处理。

