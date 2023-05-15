港美「爱国侨领」被中国裁定为间谍 梁成运囚终身

中国/间谍罪

梁成运曾与杨洁箎合影(左图), 右图为与在美的中国统战组织发表支持港区国安法声明的配图 2023年5月15日

拥有美国国籍的香港永久居民梁成运，在中国被控间谍罪，遭苏州市中级人民法院今(15日)早一审判处无期徒刑，剥夺政治权利终身，没收个人财产50万元人民币(折合约6.6万欧元)。

广告 继续浏览后续

官方通报指，78岁的被告梁成运（英文名为JOHN SHING-WAN LEUNG），因涉嫌从事间谍活动，2021年4月15日被江苏省苏州市国家安全局采取强制措施。不过，法院的通报并未交代罪证，网上亦未有相关资料。

通报指梁成运拥有香港永久居民身份证丶港澳居民来往内地通行证和美国护照，并刑出相关证件的部分号码和出生年月日。

公开资料显示，梁成运是位於美国德洲的美中友好促进会会长，曾与同位於德州和休斯顿的「中国和平统一促进会」在2020年中《港区国安法》实施後发表支持声明，全美和统会以《德州三统促会团体支持中国实施香港国安法》为题发布消息。和统会是中共统战部属下组织，在美国22处地方有分会，而梁成运则与多位中共高层及政界名人同场合影，包括前中国外交部长杨洁篪。

根据德州休士顿中文媒体《世界名人网》，梁成运被称为「爱国侨领」，致力中美文化交流；另据中国新闻网，他曾於2012年7月以「美国梁氏文化交流基金会主席丶美国奥克拉荷马东南州立大学文化交流主管」的身分到扬州文化艺术学校考察，当时并由省侨办文宣处副处长朱荣玲陪同。此外，他又在2015年10月以梁氏基金会主席和「着名侨领」之姿，在江苏连云港赞助60名农村贫困儿童治疗白内障。

爱国侨领近日接连出事，本月上旬，美国波士顿地区的「中国和平统一促进会」共同会长梁利堂(Litang Liang)，因涉嫌向北京当局提供海外反对中共的华人的信息，并组织针对这些人士的活动，被美国联邦当局逮捕起诉，控以非法担任外国政府代理人丶监控当地反对中国政府人士的罪名。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅