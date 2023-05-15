纽约时报：中共禁止讨论贫穷问题，网路上中国没有穷人

《纽约时报》报导说：2021年中国最高领导人习近平宣布“脱贫攻坚战取得了全面胜利”。然而还是有许多人处于贫困中或生活在贫困线以下。如今中共决定阻止一切有关贫穷问题的讨论，使得“网络上没有穷人”。

广告 继续浏览后续

例如近期一条令人痛心的影片在中国网络上疯转，一位退休老人展示她用人民币100元，可以买到些什么菜。这大约是她一个月的养老金，也是唯一收入来源。但影片随后被删除。

去年一位民工感染新冠病毒，他为了养家糊口而四处奔波的事迹引起广泛的同情与关注，被称为“最辛苦的中国人”后，审查者不仅屏蔽了有关他的讨论，地方当局更派人守在他家门外，阻止记者采访他的妻子。

另外，受过教育的年轻人对惨淡的财务和就业前景的普遍不满，也在一位歌手的作品中得到了抒发，他唱着“虽然我每天都洗脸，但口袋比脸还干净”、“读书是为了中华崛起，而不是去送外卖快递”；结果歌被封禁，社群网站账号也被删。

报道指出，3月，中国互联网监管机构国家互联网信息办公室宣布，将对发布影片或文章刻意“渲染悲情煽动对立，损害党和政府形象、干扰经济社会发展”的人予以打击。该行动禁止发布有老人、残障人士和儿童的悲情影片。

报导提到，如今政府决意阻止一切有关穷人困苦境况的讨论。例如在中国最大的新闻门户腾讯搜索“贫困”一词，排在第一的新闻报导讲的是研究显示贫困是美国的第4大致死原因。

但另一方面，官方媒体发表了关于大学毕业生透过收废品或在街上摆摊过上体面生活的文章。一位评论者表示，政府想要否认普遍存在的经济衰退和失业并避免问责。透过审查影片和网络讨论，政府正在逃避为穷人提供最基本社会保障的责任。

电邮新闻头条新闻就在您的每日新闻信里 订阅