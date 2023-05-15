美国国务院最新年度宗教报告再次批评北京

本周一，美国国务院本周一5月15日发布《2022国际宗教自由报告》。该报告批评北京持续压迫境内各宗教团体，甚至导致许多宗教信徒因遭受虐待而逃离中国。此前，美国国际宗教自由委员会（USCIRF）也曾经在近日发布的《2023年全球宗教自由报告》中，再次将中国列为“特别关注国”。

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新疆维吾尔受迫害情况

美国国务院的上述报告针对全世界近200个国家和地区的宗教自由状况进行了全面审查。报告有关中国的部分指出，中共当局明确要求宗教活动“不得危害国家安全”，甚至连宗教服饰、宗教活动都被列入新疆有关“宗教极端主义”的范畴；当地政府还规定禁止维吾尔族穆斯林蓄胡子、戴面纱或穿着宗教服饰，甚至干涉民众的生育、教育、婚丧喜庆或继承等活动。

据自由亚洲报道：一位不具名美国国务院资深官员表示，外界看到中国的宗教自由状况持续恶化，美国政府将继续通过所有可能的工具来帮助面临当局镇压的中国人民：“我们将继续与世界各地的盟友合作，包括伊斯兰国家，以加强对中国的相关行动，特别是中国针对宗教少数群体的待遇。”这位美国资深官员还表示，美国认定中国对维吾尔人的待遇构成种族灭绝和反人类罪，美国政府通过包括金融制裁、签证限制、《维吾尔强迫劳动预防法》等来协助改变中国政府对新疆民众的迫害。

联合国人权高专办去年曾经发布备受舆论瞩目的“新疆报告”，批评中国政府在新疆针对维吾尔人和其他以穆斯林群体进行大规模拘禁的行为“可能构成国际罪行，尤其是反人类罪”。

宗教信徒因受迫害而逃离中国

美国国务院国际宗教自由大使侯赛因（Rashad Hussain）在15日的报告发布会上说：“中国继续镇压藏传佛教徒、中国基督徒和法轮功修炼者，其中许多人因不堪虐待而逃离中国。”

自由亚洲曾经报道： 在大量“润”到美国的中国人中，有不少是在中国曾受到宗教压迫的群体。美国国务院的这份最新报告则显示，在2022年，中国政府利用新冠疫情为借口，加强了对民众“非必要”出国旅行的控制，并对公民护照申请进行更为严格的审查。比如，多位中国基督教学生申请出国留学，却遭到当局以新冠疫情为由拒绝护照申请。

报告同时指出，在2022年间，中国政府修订多条相关法律，对公众的宗教信仰自由实施更为严厉的管控。去年3月1日，中国《互联网宗教信息服务管理办法》生效，当局以国家安全为由，禁止非官方认可的宗教团体在网上传教或是募捐。同年6 月 1 日，中国《宗教活动场所财务管理办法》正式上路。各地宗教活动场所如接受捐赠，需出具由省级政府宗教事务部门统一印制编号的收据，此举可能导致宗教捐款受限。

美国国务卿布林肯

美国国务卿布林肯在5月15日的报告发布会上，公开谴责针对宗教信仰自由的迫害行为，并批评了中国当局对于维吾尔等穆斯林少数民族的镇压。布林肯表示：“世界上许多政府仍继续（压迫）宗教少数群体，包括酷刑、殴打、非法监视和所谓的再教育等各种方式，这份报告纪录了这些行为，在某些情况下，这种趋势正在恶化。”“我们的人权团体和非政府组织正在纪录针对中国新疆维吾尔穆斯林的种族灭绝和危害人类罪行。”

美国国务院副发言人帕特尔（Vedant Patel）在周一当天的记者简报会上也强调，美国政府持续对中国的人权状况感到关切，而人权议题也是美国与中国在政府双边交流中非常重要的部分。

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