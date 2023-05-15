菲律宾在南海海域放浮标宣示主权

菲律宾/中国/南海

菲律宾海岸警卫队发言人报告说，菲律宾已在菲律宾专属经济区 (EEZ) 内放置航行浮标，以维护对南中国海有争议的南沙群岛的主权。

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菲律宾在南海部分海域放置浮标以宣示主权。据路透社消息说，随着菲律宾总统小费迪南德·马科斯寻求与条约盟友美国建立更密切的关系，中国在南中国海采取的行动越来越咄咄逼人。菲律宾海岸警卫队（PCG）14日表示，已经于 5 月 10 日至 12 日在 200 英里（322 公里）区域内的五个区域设置了五个悬挂国旗的浮标，其中包括圣灵群岛，而此前2021年数百艘中国海上船只曾停泊在那里的水域。

菲律宾海上警务官员称，“此举凸显了菲律宾保护海上边界和资源并为海上贸易安全做出贡献的坚定决心。”南海问题海岸警卫队发言人杰伊塔里埃拉准将在推特上说。

2022年5月，海岸警卫队在南沙群岛的四个岛屿上安装了五个导航浮标。

路透社说，2016 年的一项国际仲裁裁决宣告中国对几乎整个南海的主权主张无效。文莱、马来西亚、台湾和越南也对南沙群岛拥有主权，中国在那里挖沙建礁岛，并为它们配备导弹和飞机跑道。多年来，北京在争议地区部署了数百艘海岸警卫队和渔船。

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