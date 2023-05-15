G7拟出台文件强调不允许“经济威压”剑指中国胁迫

G7/中国/胁迫

世界工业七国集团（G7）将在19～21日举行的首脑会议（G7广岛峰会）的经济安全保障相关讨论中，摆出不允许贸易等经济领域的威压行为的姿态。正在协调在首脑声明之外，制定专注于经济安保的附属文件。华尔街日报今天称，G7领导人预计将发表抵制中国“经济胁迫”声明。

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据共同社消息，G7拟出台附件强调不允许“经济威压”。多名G7相关人士透露了该消息。

附件内容是谴责限制与政治对立国家之间进出口的政策等。似乎是日本政府以紧张升温的台湾海峡局势为背景，主导了由G7表态会毅然采取对抗措施。去年在德国举行的G7峰会虽然也就加强警惕包括经济威压在内的威胁达成了一致，但此次若制定有关经济安保的附件，则将是罕见举措。

该报道说，计划在峰会最后一天21日发表的首脑声明与附件中，写明“G7将对抗经济性的强制措施，力争实现供应链强韧化和公平竞争”。日本首相岸田文雄向各国提出了要求，希望由G7作为核心，展示对中国等的明确立场。

共同社称，具体来说，将在半导体、重要矿物和农产品上，强化摆脱对华和对俄依赖的机制。中国在2010年尖阁诸岛（中国称钓鱼岛）附近发生撞船事件后，大幅限制了稀土出口。近年则禁运台湾产菠萝，还对澳大利亚产葡萄酒实施了关税制裁。

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