中国二阳患者增多 官方认约12亿人曾染疫

中国/新冠病毒

中国近期疫情二阳又成热议话题。中国新冠疫情未去，虽然官方不再报告疫情发展情况，但仍然显示内紧外松。很多民众均报告亲朋好友家人多人染疫。

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据中央社今天引述消息，官方采取安抚，由官方疫情专家报告疫情，并称因中国民众普遍获得免疫能力，应该能够顺利防过新的二阳冲击。

据传染病学专家钟南山表示，根据测定全中国大概有85%的人感染过新冠病毒，即约有11亿至12亿人曾染疫，且面对XBB变异株，抗体保护力可能减弱。

中国官方此前已经字里行间透露，中国有百分之80以上民众曾染疫。因此次二阳现象谈及免疫力，百分之80民众应该指的是去年12月初解除清零政策后造成染疫海啸现象。至于此前，中国民众染疫情况，官方没有此类透露。

根据官方专家分析，被感染新冠病毒后，一般自动免疫力有效覆盖3个月左右时间。如果从去年12月算起，今年3至4月后，当时染疫获得的自动免疫力也应该失去效力。中国陷入二阳增多现象潮，亦是符合规律现象。

不过，针对新冠病毒新变种，即从omicron演变而来的XBB变异株，钟南山警告抗体保护力可能减弱。

中国官方没有发布二阳情况数据。

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