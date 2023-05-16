中国军舰重返西太平洋实弹演练

中国/远海军训

中国军方周二称，两艘中国军舰进入西太平洋遥远的水域进行实弹演习。

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路透社今天引述中国人民解放军南部战区在一份声明中说，大连号驱逐舰和黄山号导弹护卫舰“不久前”驶入西太平洋未说明海域，进行了攻防演练。

该战区司令部报告说：“在陌生和复杂的海域进行联合训练，对于探索新装备效能边界、检验新作战方法的实际应用具有重要意义。”

在中国两艘现役航空母舰之一的山东舰率领的航母编队在绕过台湾进入西太平洋后于本月返回其母港后不久，就在西太平洋更远的海域进行了演习。中国正在对军队进行现代化改造，中国强大的导弹部队和海军舰队以及尖端巡洋舰等新舰艇正在引起美国及其盟友的关注。

据官方的香港凤凰卫视军事评论员宋忠平在谈到山东舰时对路透社说：“中国航母不是宅男，不能宅在家里。”他还预告说，“未来这种远海出行会越来越多，而且中国有很多军舰。”

据中国南战区司令部说，3月，中国首艘国产两栖攻击舰海南舰连同一艘驱逐舰、一艘护卫舰和一艘补给舰完成了为期30天的南海和西太平洋航行后的首次远海训练。

据研究国防分析人士说，尽管中国进行了军事扩张，但可能还需要十多年的时间才能在远离中国海岸的地方发起可靠的航母威胁。

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