中国打假球 香港也沦陷 11人遭拘

中国/香港/假球

中国大陆的反腐败机构周二表示，香港一支顶级联赛球队的11名球员和一名教练已被逮捕，他们被指控在一场大规模的假球丑闻中为金钱而安排踢假球。

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据香港官方称，香港廉政公署（ICAC）周一派出近100名官员，共逮捕了23人。官员称，"这次行动是近年来廉政公署打击假球的最大一次行动。它也是逮捕人数最多的一次。"廉政公署调查负责人Kate Cheuk在星期二的新闻发布会上说，这些人涉嫌腐败、操纵结果和非法投注。

廉政公署拒绝透露俱乐部的名称，但据当地媒体报道，涉案球队是跑马地，这是一家历史悠久的俱乐部，在其70多年的历史中曾多次获得联赛冠军。调查人员说，涉案球队是顶级联赛14支球队之一，目前在26场比赛中取得了8场胜利，在联赛中现排名第十。

据称，赞助商根据每场比赛的表现，向每位涉案球员支付了高达1万港元（约1200欧元）的费用。但官员Cheuk说："这不是根据他们踢得有多好，而是他们伪造他们的表现有多好，或者他们能帮助操纵结果有多好。

这些球员会让自己输给一个较弱的对手，或者试图达到一个不太可能实现的特定分数，因此在庄家那里有很高的赔率。

有关赌球集团和一些球员也在为这些结果下注。

法新社说，由于调查仍在进行中，ICAC尚未确定涉及的总金额。

中国打击假球，中国足协官员大批挨铡，至少足协11名主要官员均落马被拘禁。中国网上讽刺这些官员狱中可以组织一支球队。

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