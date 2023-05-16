中国4月数据显示经济复苏少动力 当局有压力

中国/经济

今天公布的中国 4 月份的工业产出和零售销售数据显示增长低于预期，路透社称表明中国经济在第二季度初失去了动力，并加大了政策制定者支撑新冠疫情后摇摇欲坠的复苏的压力。

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中国4月数据显示经济复苏失去动力，考验政策制定者。周二的一批数据同时显示房地产投资进一步下滑，加剧了人们对中国经济前景的担忧，因为国内房地产和出口是中国经济增长两大引擎。

中国国家统计局 (NBS) 发布的数据显示，4 月份工业产出同比增长 5.6%，高于 3 月份的 3.9%。尽管这是自 2022 年 9 月以来的最快增速，但远低于路透社对分析师调查的 10.9% 的预期。衡量消费的零售额从 3 月份的 10.6% 增幅大幅增长 18.4%，为 2021 年 3 月以来的最快增幅。分析师此前预计增长 21.0%。

法新社说，中国周二发布的4月份经济指标都弱于预期，在需求仍然疲软的背景下，这是自2022年12月取消对新冠病毒疫情清零严格限制以来复苏仍然迟缓的迹象。

尽管通货膨胀率低，但国内需求的这种疲软正在减缓经济复苏。

中国今年的目标是5%左右的经济增长，这是几十年来最低的目标之一，但已经有警告说，这将是并不容易实现的目标。

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