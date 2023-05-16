中港「互换通」开通 首日成交82亿 料有助引外资入中国债市

中港/互换通

容许香港及海外投资者透过互联互通机制参与中国内地银行间金融衍生产品市场的「北向互换通」，昨(15日)正式开通，首日共有27家境外机构参与，涉及名义总值约82.59亿元人民币，（下同，折合约11亿欧元），即只使用了每日额度的41%，但已占了中国利率互换市场交投量约6%。金融业界普遍看好这个减低利率风险丶吸引外资流入中国债市的机制。香港特首李家超亦认为，「互换通」与「债券通」将产生协同效应。

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至于容许中国资金透过此机制参与境外银行间利率互换市场的「南向互换通」，开通日期仍未决定，香港交易所行政总裁欧冠升只表示，仍需要一些时间，以确保「互换通」系统运作顺利，未来将引入更多元素，适时推出「南向互换通」。

将香港与中国互联互通合作机制扩大至利率互换市场的「互换通」，在公布10个月後，昨日正式启动，由港交所旗下的香港场外结算公司与上海清算所和中国外汇交易中心三方共同运营，为「债券通」参与者提供管理中国利率风险渠道。中国外滙交易中心昨在傍晚宣布，全日通过交易中心系统达成人民币利率互换交易共162笔，名义本金总额达82.59亿元，交易品种包括上海银行同业拆息（SHIBOR）和7天回购（FR007）。

银行业预期，使用量初期较慢热，随着海外投资者对「北向互换通」认识加深，交易将愈趋活跃，每日200亿元交易净限额届时亦会放宽，产品种类亦会扩阔。

「北向互换通」首日交易额虽只用了每日额度的四成，但以日均计算，即外资已占中国利率互换市场约6%。根据中国人民银行数据，中国利率互换市场去年成交量接近21万亿元，今年首季成交的名义本金总额更已达到8万亿元。以首季共59个交易日计算，日均成交名义本金额约1356亿元，即「北向互换通」首日交易额占去市场份额约6%。

所谓利率互换市场，是供持有固定利率回报的债券持有人通过合约向交易对手换取浮动利率，以减少利率波动对持仓债券价值的影响，而「北向互换通」便成了一个供境外投资者直接在境内报价并商询以达成交易的平台。

臻享顾问董事总经理王良享表示，目前境外利率互换市场不大，而且所用利率和汇率与境内并非完全相同，互换通有助吸引外资流入中国债市。另外，昨日参与互换通交易的鼎亚多策略投资母基金联席首席投资官袁硕表示，透过互换通可更有效管理中国债券的利率风险，提升了人民币计价投资产品的吸引力；CSI资本管理董事施亮则期待，中国固定收益资产市场的庞大潜力持续释放。

根据公开纪录，「债券通」自2017年推出後，国际投资者持有中国债券资产规模从同年6月的8000多亿元，增至去年底的3.4万亿元，今年1月时更录得最高峰值的4万亿元。有交易员认为，境外投资者持有的利率互换合约的规模将会比持中国债券更大，预期投资者对参与中国利率衍生产品市场比债券市场更有兴趣。

香港特首李家超出席「互换通」上线仪式致辞时表示，「北向互换通」交易推出，是首次在金融衍生工具领域引进互联互通安排，象徵着两地金融市场融合的重要里程碑。他指出，「互换通」将与「债券通」产生协同效应，让境外投资者对接投资者通过衍生品管理人民币利率风险的需求，进一步释放境外投资者投资内地资本市场的潜力。

出席同一场合的人民银行副行长潘功胜亦表示，「互换通」的推出是中国金融市场对外开放进程之一，体现北京的中央政府对巩固和提升香港国际金融中心地位的高度重视，以及支持香港长期繁荣丶稳定的坚定信心。

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