俄军不堪打教训？中国军方呼吁加强具备非常规作战能力

中国/军力

要从乌克兰危机中吸取教训，中国军队一位高级将领敦促在与西方发生任何对抗之前，先强壮中国军队实力，将包括人工智能在内的新军力与常规战争战术进一步整合。

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据路透社报道称，着眼于乌克兰，中国高级将领呼吁具备非常规作战能力。

中国人民解放军西部战区司令员王海江上将称，乌克兰冲突催生出“政治战、金融战、科技战、网络战、认知战”交织的新型混合战争。中国军方高官的论述，发表在周一出版的官方报纸头版。

该官员呼吁以国家安全的名义和抵御来自西方的威胁。

路透社说，尽管经济放缓和新冠疫情冲击，中国为应对安全挑战所做的强军准备并未放松。中国国防开支将在 2023 年连续第八年增长。

中国军事准备的规模和范围不仅受到西方的密切关注，也受到中国邻国和台湾的密切关注。

据该将领警告称，“当前和今后一个时期，局部冲突动荡频发，全球性问题加剧，世界进入新的动荡变革时期。”发表在《学习时报》上的文章还写道，“特别是在西方一些国家的围堵、脱钩、打压和军事威胁下，各种‘黑天鹅’、‘灰犀牛’事件随时可能发生。”

尽管在国防开支上投入了数千亿美元，但中国军队最近并没有经历过热战，上一次，也是短暂的军事冲突是在 1979 年与越南发生。

该文说，维护国家安全需要打赢的能力。

路透社说，近几个月来，随着中国在台湾问题上展示军事力量，将自己置于与美国的潜在冲突之中，解放军在一场假想战争中的战备状态已成为焦点。美国对是否会进行军事干预保卫台湾的政策仍持“战略模糊”，但法律有义务为台湾提供自卫手段。

该报道称，在 1 月份另一份罕见的批评乌克兰战争的教训中，《解放军报》指出了俄罗斯的军事缺陷，包括需要提高军队在战场上的“态势感知”。

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