加媒称情报部门重点立案追踪赵巍 卷宗厚厚一叠

加拿大/中国/赵巍

中国驻多伦多总领事馆外交官赵巍遭加拿大驱逐，加媒透露赵巍在加国除调查异议人士外，也多方与政界工作人员互动，并设法阻止加国议员参加亲近台湾的活动。加国从赵巍上任开始，就立案专门追踪调查，这个档案到他上周离境时，印出来有厚厚一叠。

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据中央社引述加拿大国际广播电台今天消息，中国驻多伦多总领事馆外交官赵巍已在当地时间5月12日离开加国，当天加国环球邮报（The Globe and Mail）称，加拿大安全情报局（CSIS）安全人员在赵巍一上任时就接到警告，随后对他监视3年。

消息称，赵巍在2018年被派驻多伦多时，加拿大安全情报局从美方和加拿大电信安全局处得到提醒，为他建了一个档案，并在次年开始监视。监视资料显示，赵巍除指挥代理人和调查异议人士外，还曾与一些自由党议员的选区工作人员会面，其中包括现任加拿大国贸部长伍凤仪（Mary Ng）的一名助理。消息来源说，他要求其中一些人设法阻止议员参加亲近台湾的活动。

赵巍在中国驻多伦多总领馆担任政新领侨处主任。环球邮报据安全机构内部消息来源说，赵巍的工作主要是负责监视著名中国异议人士，例如拍下他们的照片，监控他们组织的活动，查找他们的身份，并把这些讯息送交中国国安部。

消息称，赵巍是加中建交后加拿大驱逐的第3名中国外交官。另外2人在1977年因试图渗透一个加中组织被驱逐。另据赵朴介绍，另有一名中国外交官2010年因卷入间谍活动指控而悄悄离开加拿大。

据中央社，赵巍因被控试图恐吓加拿大保守党国会议员庄文浩（Michael Chong）和他在香港的亲属，被加拿大外交部为不受欢迎的人。

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