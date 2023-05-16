普京深陷侵乌战泥淖 中国乘势收割中亚果实

中国/俄罗斯中亚峰会

中国正在通过本周的与中亚国家峰会恢复该国在中亚的主要基础设施项目，并填补俄罗斯深陷乌战无力旁顾而留下的空白。法新社说，俄罗斯是传统地区大国，但因侵乌战遭受强力制裁而明显削弱了。中国正在通过本周的峰会恢复其在中亚的主要基础设施项目，填补俄罗斯留下的空白，俄罗斯是一个因乌克兰战争的制裁而被削弱的传统地区大国。

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中国正在通过中亚峰会恢复中亚的主要基础设施项目，而中亚的前苏联共和国在中国的 "新丝绸之路 "倡议即"一带一路"中占据重要地位。

由中国国家主席习近平在2013年发起的这一法老式计划，旨在利用中国的资金在国外发展公路、港口、铁路和基础设施。仅在中亚地区，中国称就与哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦的贸易额去年达到700亿美元，2023年第一季度同比增长22%。

据分析人士称，乌克兰战争进一步加速了对北京有利的趋势，一些国家质疑他们与莫斯科的传统关系，并在其他地方寻求经济和外交上的保证。

印度智库观察家研究基金会的研究员Ayjaz Wani说："在俄罗斯侵略乌克兰之后，中亚各共和国开始担心自己的主权。"

习近平将于周四和周五在中部城市西安（古代丝绸之路的东端）接待该地区五国的领导人，举行中国称之为 "极其重要 "的峰会。这应该也是中国一个推进一些基础设施项目的机会。其中包括长期停滞，耗资60亿美元的中国-吉尔吉斯斯坦-乌兹别克斯坦铁路线，以及中亚和中国之间石油管道的延伸计划。

通过共同的边界和悠久的历史与中国相连，北京正试图在该地区发挥更大的作用。

哈佛大学戴维斯俄罗斯和欧亚研究中心中亚项目主任Nargis Kassenova说："中国对中亚的态度一直非常一致。她列举了北京与这些国家长期以来的安全、基础设施和发展联系。该专家认为，乌克兰战争只是 "将中亚国家进一步推向中国的怀抱"。

据法新社， 然而，北京日益增长的影响力得到不同的反应。2019年，哈萨克斯坦爆发了反华示威活动，部分民众认为中国的控制力变得过于强大，从而助长了这种情绪。

第二年，一家中国公司计划在吉尔吉斯斯坦的商业和物流中心投资近3亿美元，在再次发生抗议之后，该公司撤离了。

美国乔治-华盛顿大学教授塞巴斯蒂安-佩鲁斯(Sébastien Peyrouse)说，对中国将利用影响力影响他国政治的担忧 "助长了日益严重的恐惧心理"。他说，虽然中国的快速发展常常被视为该地区的典范。然而，中国的投资 "不是为了发展当地生产，而是为中国产品的出口和原材料的进口创造有利条件"。

紧张局势的另一个来源是北京对新疆（西北部）维吾尔人的处理，这个中国地区长期以来一直受到归咎于这个穆斯林少数民族的分裂分子和伊斯兰教徒的袭击。在反恐的名义下，北京正在加强对维吾尔人口的控制，根据一些西方研究，这导致了大规模的拘留。

维吾尔人在文化和语言上与中亚大多数民族相近，这助长了反华情绪。

据分析人士称，中国更受中亚各国政府的欢迎，是他们正在寻求发展国家所需的投资而不是这些国家的民众。

总部设在美国的智囊团中东研究所的辛丽珍说："中国资助的项目没有为当地人保留工作机会 "以及对中国政府的 "高额债务 "也加剧了民众的怨恨。

虽然人们的态度在不断变化，但总部设在伦敦的智囊团皇家联合服务研究所（Rusi）引用的一项最新研究似乎表明，人们更愿意接受中国作为一个收入来源。而且，中亚人对俄罗斯的看法仍然比对中国更积极。研究称，"对于该地区的大多数人来说，俄罗斯的枷锁是由皮革制成的，会逐渐磨损；而中国的枷锁是由铁打制成的，无法打破。"

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