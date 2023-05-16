朱立伦昨夜会郭侯国民党明中常会可能征召侯友宜

台湾/政治

国民党主席朱立伦昨天晚间拜会积极争取党内征召参选总统的鸿海集团创办人郭台铭，说明党内初步调查结果，多数党籍县市长和立委都支持提名侯友宜代表国民党参选总统；随后朱立伦也和另一位征召热门人选新北市长侯友宜会面，同样提出调查数据，并邀请侯友宜明天出席中常会。由于国民党早已排定在明天中常会正式公布代表国民党角逐总统的人选，一般预料，国民党2024总统参选人将会征召侯友宜，对抗民进党的赖清德。

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国民党高层指出，根据目前所有的民调数据，以及党中央调查县市长、立委的结果，都是侯友宜胜出，征召侯友宜应该「没有悬念」。但也有挺郭人士认为，名单公布之前，谁都有希望。

朱立伦昨天晚间六点先会见郭台铭，七点再会见侯友宜。侯友宜六时多结束内部会议后，从新北市政府出发，单独赴约。三方对于见面的事，三缄其口，都不愿多做回应。

侯友宜曾担任内政部警政署署长、中央警察大学校长、和新北市副市长。2018年击败民进党的苏贞昌，当选新北市市长，去年再度连任成功。他最近在市议会答询时就政治立场表态说，他反对台独，也反对一国两制。

郭台铭2020年也在没有党员身分的情况下争取国民党提名，由国民党安排取得党籍，参加党内初选，最终败给韩国瑜。后来他强力批评国民党的初选制度，并宣布退出国民党，一度和台湾民众党的柯文哲结合。四年后他再度要求代表国民党参选总统，并不断举行造势活动。

这次郭台铭对外宣称，他展开君子之争，如果落败，无法获得国民党征召，将全力支持获得征召者，但蓝营内部仍感忧心。

侯友宜今天被媒体问到，有关朱立伦昨晚会见他和郭台铭的事情时表示，无论过程如何，他都尊重党的节奏及规定，希望能为国家、为人民多做事。

媒体追问，会不会担心中常会的角力扩大及如何弥补跟郭台铭间裂痕等。

侯友宜表示，社会的稳定、经济的蓬勃发展，都有赖团结一致，成为一股稳定台湾的力量，这样才会让中华民国永续繁荣发展。

台湾民众党主席柯文哲今天被问到，如果郭台铭没有被国民党征召选总统，是否仍会合作时表示，团结一切可团结的力量，不管是谁，所有议题都可以合作。

未来郭台铭的动向颇受瞩目，如果他愿意担任副手，国民党胜选机会将大增，如果他不愿合作，甚至结合小党独立参选，将再度造成国民党分裂，对选情不利。

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