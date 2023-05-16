李辉启谈乌战政治和谈日 曝俄总理将访华开海参崴港贸易引侧目

中国/俄罗斯/乌克兰/李辉

法国总统马克龙14日受访狂酸俄罗斯在地缘政治上输掉战争，沦为北京“附庸”，俄罗斯总统普京的发言人佩斯科夫15日对此严加重否认，并谴责马克龙这番离间言论。台媒引述英国《金融时报》16日消息，称俄罗斯总理米舒斯京将率领俄代表团出席23日在上海举行的俄中商务论坛。另外，中国特使李辉按日程今天开始就乌克兰战争与乌克兰方面接触会谈，但至此无消息。

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据自由时报引述消息报道称，不是附庸？时隔163年俄罗斯对中国开放海参崴港、总理率团访中，这显示俄罗斯在西方制裁下，对中国的经济依赖再加深。

中俄关系在俄乌战争后越加紧密。此前一天，中国海关总署15日宣布，中国将增加俄罗斯海参崴（俄称符拉迪沃斯托克，Vladivostok）为内贸货物跨境运输中转口岸；这意味着俄罗斯在163年后，重新对中国开放从清朝手中夺走的这个重要枢纽港口，中国东北内陆地区将打开出海通道。

据《金融时报》指出，这次米舒斯京（Mikhail Mishustin）率团到访中国，显示俄罗斯在西方制裁下，增加了对中国的经济依赖，也同时显示了中国增加对俄罗斯总统普京的支持。

金融时报引述知情人士表示，米舒斯京与俄国副总理诺瓦克将率领俄代表团，出席23日在上海举行的俄中商务论坛，计画出席论坛的还包括俄罗斯最大银行联邦储蓄银行（Sberbank）总裁葛瑞夫，以及俄罗斯国营电讯营运商Rostelecom负责人奥谢耶夫斯基。这4人都在俄罗斯入侵乌克兰后，遭西方国家制裁。

该报指出，自俄侵乌后中国帮助维持俄罗斯的经济，包括向俄罗斯购买石油。俄罗斯在经济上增加对中国的依赖，令俄罗斯在中俄关系中沦为“小伙伴”。

根据乌克兰官方称，中国特使李辉按日程16日与17日抵访乌克兰，与乌克兰讨论政治解决乌克兰战争和平方案。关于李辉日程，乌克兰方面没有任何新报告。而波兰官方由外交部则宣布指出，李辉应于19日本星期五抵达华沙，与波兰方面就俄罗斯侵略乌克兰战争讨论解决方案。

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