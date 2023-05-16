疫后香港罪案率先「复常」 首季激增近五成 陆客被捕人急升 6倍

香港/政治

香港今年首季录得逾2万宗罪案，较去年同期上升48.4%，当中尤以诈骗案的增幅更高，急升约六成半，占整体罪案逾四成。保安局长邓炳强解释，这与去年首季疫情肆虐，社会活动大减，以致罪案数字偏低有关，随着社会复常，首季罪案数字是回复疫情前水平。

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虽说中港通关，但香港的旅游业和经济仍未回后疫情前水平，谁料率先「复常」的是罪案数字。而根据保安局数据，被捕人增幅更大，首季有1249人被捕，较去年同期增加超过一倍；当中，增幅最多的是中国内地旅客，有266人，较去年同期的37人激增逾六倍。

邓炳强昨(15日)在出席扑灭罪行委员会会议后向传媒公布今年头三个月的罪案数字，警方共录得20584宗罪案，当中43%属诈骗案，较去年同期大增65.2%，当中七成为网上骗案，而电话骗案亦上升76%。此外，多类罪案亦较去年同期上升，其中非礼和三合会相关罪案增幅较大，升约七成，而盗窃丶爆窃丶伤人及严重殴打案亦分别升四成半至两成三不等。

他解释，罪案显着上升，主要原因是诈骗案大增，加上去年首季正值第五波疫情，当时社交距离措施严厉，外出活动人数大减，因此传统罪案如盗窃丶行劫等数字偏低，随着香港进入复常阶段，社交距离措施取消，人与人的接触恢复，导致这些罪行回复到疫情前水平，出现较大升幅。但若撇除诈骗案，今年首季的罪案数字其实与2019年的罪案数字相若。他预期，今季和下一季的罪案数字增幅将会放缓。

公民社会瓦解 警方未收六四公开活动申请

另外，下月4日便是「六四事件」34周年，邓炳强表示，警方至今未收到有关六四的公众活动申请，如果收到，会按一贯法例和程序处理。

自1989年起，香港市民支援爱国民主运动联合会每年均会举办六四纪念活动，当中尤以维园的一片烛海最让人难忘，但自2020年起，港府以疫情为由，禁止这个在中国土地上惟二可以公开悼念在1989年「六四」天安门镇压中死难者的地方继续举办了30年的六四悼念晚会，又在当天围封维园，并拘捕进入维园悼念的24名人士，控告他们参与或煽惑他人参与未经警方批准的集会，法庭裁定他们入狱4至14个月。警方翌年继续禁止晚会，并以《港区国安法》控告支联会多名常委，支联会被迫於同年杪解散，在核心人物入狱丶转趋低调或离港的情况下，去年已无人申请举办六四集会。

至於警方会否传召《国殇之柱》创作者高志活来港就相关案件做证人，以及完成调查後会否将《国殇之柱》归还予他，邓炳强没有正面回应，重申警方是在调查一宗煽动他人颠覆国家政权罪案时根据法庭手令检取该证物，日後会根据相关法例和程序处理此物件。

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