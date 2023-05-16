美国国会罕召拜登政府3部长作中国政策听证

美国/中国

美国总统拜登的三名内阁成员应于今天周二在美国参议院听证会上就中国政策作证，突显出华盛顿对与崛起中的亚洲大国竞争的关注。

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美国参议院中国问题听证会罕见召集拜登内阁三部长询问。路透社称，这是一次罕见的联合应讯。出席听证会的是国务卿安东尼·布林肯、国防部长劳埃德·奥斯汀和商务部长吉娜·雷蒙多。时间是美国东部时间下午 2 点（格林威治标准时间 1800），召集的是参议院拨款委员会，内容是听证拜登的预算请求，并指预算涉及安全、竞争力和未来的美中关系路线图。

内阁部长很少在国会公开听证会上共同作证，但两党议员和拜登领导的民主党政府一直在争相表明，他们认为中国共产党政府是华盛顿面临的最大挑战。两周前，包括拨款委员会主席帕蒂·默里在内的参议院民主党人宣布了一项新的立法努力，以阻止来自中国的竞争。

上周，拜登的国家安全顾问杰克·沙利文 (Jake Sullivan)会见了中国最高外交官王毅，双方都试图超越据称的间谍气球事件。该事件导致美国与中国今年的关系暂停。

美国国防部表示，内阁成员将讨论政府在与中国打交道时采取的“全政府”方式。在分歧严重的美国首都，对中国采取强硬立场是罕见的两党一致。

在民主党和共和党的大力支持下，国会去年通过了范围广泛的“芯片和科学法案”，授权数千亿美元用于促进与北京在半导体和其他技术领域的竞争。拜登已经签署成为法律。

据路透社说，美国国会现在正在考虑阻止中国挑起与台湾的冲突，改善与第三国的关系以抵御中国的竞争，收紧规则以阻止美国资本流向中国公司，并限制美国技术流向中国。美国国会还在仔细审查来自中国的可能安全威胁，包括关注中国科技公司字节跳动旗下的应用程序 TikTok。由于担心中国可以访问用户数据或影响人们看到的内容，该应用已被加拿大和澳大利亚等国家政府发行的手机禁止使用。

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