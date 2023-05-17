中国一艘远洋渔船翻覆 全船39人尚未获救下落不明

渔船翻覆

亚洲 – 5月16日清晨，中国一艘远洋渔船在印度洋中部海域翻覆，全船39人尚未获救下落不明，其中有17人为中国公民。中国政府已指示有关部门全力营救，协调国际搜救行动应对。

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法新社援引中央电视台的报道，来自澳大利亚和其他几个国家的救援人员已抵达沉没现场，中国已部署两艘商船协助搜救行动。据追踪网站 MarineTraffic 称，这艘渔船于 5 月 5 日离开南非开普敦，前往韩国釜山。 它最后一次被发现是在 5 月 10 日，地点是留尼汪岛的东南部。

中国官媒新华社周三报道，这艘船载有17名中国公民。消息称，船上还有17名印度尼西亚人和5名菲律宾人。据报道，中国还与澳大利亚、斯里兰卡、马尔代夫、印度尼西亚和菲律宾的外交机构保持联系，以协调救援工作。

出事渔船为“鲁蓬远渔028”，翻船时间为北京时间17日凌晨3点左右。中国国务院总理李强作出批示，要求农业农村部、交通运输部协调有关方面力量，全力搜救遇险船员，尽最大努力减少人员伤亡。

官媒报道称，中国外交部已启动领事保护应急机制，迅速部署驻澳洲、斯里兰卡、马尔代夫、印度尼西亚、菲律宾等国使领馆协调驻在国相关方面积极搜救。

根据联合国粮食及农业组织的数据，中国拥有世界上最大的深海捕鱼船队，到 2022 年估计有 564,000 艘船。

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