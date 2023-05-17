中国公司赴瑞士上市不济遭遇股价惨跌

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在美中关系持续紧张之际，瑞士已成为有意赴海外发行股票的中国公司的替代选择，自去年以来，来自中国的13家公司通过在瑞士出售全球存托凭证筹集了43亿美元。但问题是，大多数中国公司在瑞士上市后均股价大跌，且成交量稀少。

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据华尔街日报今天报道称，在美中关系持续紧张之际，瑞士已成为有意赴海外发行股票的中国公司的替代选择。赴瑞士上市的中国公司却面临窘境：股价大跌，无人问津。

去年以来，共有13家中国公司在瑞士发行全球存托凭证(GDR)，累计融资43亿美元，令中国公司赴美融资规模相形见绌。根据Dealogic的数据，2022年初以来，中国企业赴美IPO仅筹集了10亿美元。根据高盛(Goldman Sachs)研究分析师看到的监管公告，至少还有30家中国公司已提交在海外市场发行GDR的申请。

中国公司赴瑞士上市是中欧股票互联机制的一部分，这套机制始于2019年启动的沪伦通。根据这一计划，已在中国大陆或欧洲交易所上市的企业可在对方市场上市交易。中国证券监管部门去年年初颁布了修订后的上市规则，试图扩大这种互联机制，将中国南部城市深圳以及德国和瑞士的交易所纳入其中。但到目前为止，还没有欧洲公司通过该机制在中国上市。

已在瑞士上市的中国公司包括几家锂电池材料制造商、一家医疗技术公司、一家生产电动工具的企业集团和一些可再生能源企业。这些公司发售了以美元计价的GDR，所筹款项主要用于扩张计划。中资银行在这些交易中扮演了关键的承销商角色，其影响超过西方银行。

华日引述高盛中国股票投资组合策略师Si Fu表示，这些海外股票面向欧洲投资者发售，后者不容易进入中国大陆监管严格的股票市场。GDR可在上市120天后转换成境内对标的A股，这或许是一些在欧洲上市的中国公司股票价格下跌的原因。

Fu表示，这可能是投资者在120天的兑回限制期届满后出售股票所致，她说，市场对这种潜在抛售感到担忧。

一些交易员和投资者怀疑，市场上的投机者利用了中国企业在瑞士上市的机制，买入中国公司发行的GDR，并对同一家公司的中国A股实施做空。通过套利交易从A股下跌中获利。

百达资产管理(Pictet Asset Management)亚洲特殊情况主管Jon Withaar表示：“我认为，催生套利机会并非监管机构希望看到的现象。”

据该报道，兑回限制期届满的九家公司在瑞士上市120天后，国内A股平均下跌了11%，最大跌幅33%。其中一些股票此后又进一步下跌。

该报道原文链接：https://cn.wsj.com/articles/%E8%B5%B4%E7%91%9E%E5%A3%AB%E4%B8%8A%E5%B8%82%E7%9A%84%E4%B8%AD%E5%9B%BD%E5%85%AC%E5%8F%B8%E9%9D%A2%E4%B8%B4%E7%AA%98%E5%A2%83-%E8%82%A1%E4%BB%B7%E5%A4%A7%E8%B7%8C-%E6%97%A0%E4%BA%BA%E9%97%AE%E6%B4%A5-2048c422

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