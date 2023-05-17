中国对单口相声遭控涉嫌侮辱解放军开罚：213 万美元

中国/单口相声

中国以 1,470 万元人民币（213 万美元）的罚款重罚中国最知名的喜剧公司之一，该单口相声节目被指责“危害社会”，原因包括是其中一名喜剧演员以两只流浪狗追逐一只松鼠，像解放军能战一样优秀的军事笑话，引起强烈的舆论批评。

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中国当局因开军事笑话对喜剧公司处以 200 万美元罚款。中国文化和旅游部属下的北京机构称，对单口相声演员李昊石最近的一场演出，对所在上海笑果文化传媒有限公司处以 1335 万元的罚款，并没收该公司的“违法所得”135 万元。

在表演笑话中，李昊石说看到他收养的两只流浪狗追赶一只松鼠，并说这让他想起了“作风好、能打仗、打胜仗”这句话。可是这句话是中国国家主席习近平在 2013 年使用的语言赞扬中国解放军的敬业精神。

随着单口相声等表演越来越受欢迎，这一事件在中国公众对什么样的笑话不对，产生了强烈的分歧，也凸显了在中国当局表示必须弘扬社会主义核心价值观的适当内容的局限性。

本周早些时候，一名观众在网上发布了他在 5 月 13 日在北京的现场单口相声表演中开的一个笑话录像作检举，并指责称这是对中国人民解放军 (PLA) 的贬低。

李昊石在中国社交媒体上迅速走红。

在笑话中，李回忆说看到他收养的两只流浪狗追赶一只松鼠，并说这让他想起了“作风好、能打仗、打胜仗”这句话，这是中国国家主席习近平在 2013 年使用的口号赞扬解放军的敬业精神。

中国官方机构称，“我们绝不允许任何公司和个人利用首都作为舞台，肆意诋毁解放军的光辉形象。” 北京文化局未来将禁止笑果文化在北京举办任何演出。

作为对罚款的回应，笑果文化将此事件归咎于“管理上的重大漏洞”，并表示已与李昊石解约。

路透社说无法立即联系到李征求其意见，微博似乎禁止他在微博上发帖。

据该报道，笑果文化于 2015 年在上海成立，其受欢迎程度与中国对单口相声的热潮同步增长，并以提升数百名本地喜剧演员的知名度而闻名。

该公司及其艺术家以前曾与当局发生冲突。2021 年 7 月，该公司被罚款 200,000 元，原因是该公司发布的广告中一位喜剧演员代言了一个内衣品牌，并发表了据说物化女性的言论。

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