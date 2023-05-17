中国青年失业率升破20% 他们自问：为什么要工作？

中国青年失业率创新高

中国的青年失业率升破20%，为五年前政府开始追踪该数据以来的首次，《华尔街日报》就此表示，这再次表明中国的经济复苏面临着不确定性。青年失业率问题持续严峻，据了解，中国官方为增强年轻人求职竞争力，将推出百万就业见习计划。但中国年轻人或许只想“躺平”！

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据中国国家统计局周二公布数据显示，今年4月份16至24岁城镇调查失业率20.4%，创下可查询公开数据、2018年1月以来新高纪绿，等于有2成年轻人口处于失业状态，相比较，去年年底这一数字为16.7%。

《华尔街日报》说，这些数据表明，中国经济复苏虽未偏离轨道，但仍高度不均衡，一些人被遗漏了，经济复苏的可持续性受到质疑。

该报指出，到目前为止，经济复苏的动力主要来自于，去年年底中国取消实施了近三年的严格防疫措施后，对旅游、外出就餐和其他服务的压抑需求出现井喷。

经济学家们尤其关注中国劳动力市场的状况，在持续三年的疫情防控措施和旅行限制打击了人们外出消费的意愿后，劳动力市场形势是消费者信心的一个重要决定因素。

2021年底来青年失业率从未降至15%以下

《华尔街日报》认为，随着中国与以美国为首的西方国家的紧张关系加剧，年轻一代的失业率居高不下也加剧了人们对国内社会不稳定的担忧。中国的青年人失业率一直比全国城镇调查失业率高两到三倍，自2021年底以来从未降至15%以下。

中国经济增长势头的减弱也令人们更加担心，在银行业动荡、粘性通胀和俄乌战争的持续影响继续拖累全球发达经济体前进脚步的背景下，世界可能无法指望中国的重新开放能带来很大的支持。

虽然许多经济学家最近将对今年全年中国经济增长的预测提高到接近6%，超过了政府决策者在3月份设定的约5%的增长目标，但这些经济学家对中国政府是否会在短期内降息仍然存在分歧。

华日报道引述野村（Nomura）中国首席经济学家陆挺在周二的一份研究报告中告诉客户，中国出现螺旋式下降的风险上升，他预测今年下半年基准贷款利率可能会下调。

德国商业银行经济学家胡东安（Tommy Wu）对华日表示，在中国经济面对劳动力市场松弛和通缩风险上升之际，这份弱于预期的经济报告为政府进一步放松政策打开了大门。

与此同时，仲量联行（Jones Lang LaSalle）大中华区首席经济学家庞溟（Bruce Pang）认为，虽然中国可能会使用一些刺激措施，但中国央行或许不得不暂缓放松货币政策的计划，部分原因是担心资产泡沫膨胀。庞溟说，周二发布的弱于预期的数据显示，在重新启动增长引擎后保持其运转是多么困难。

周一，中国央行连续第九个月维持利率不变。与此同时，央行发表声明称，中国并未出现通货紧缩，不过该行承认需求疲软使通胀率保持在较低水平。

《华尔街日报》续称，中国央行表示，新冠疫情的“伤痕效应”尚未消退，居民收入预期还在恢复，青年人就业压力较大，消费复苏动能的可持续性面临挑战。

去年年底政府突然取消严格的新冠防疫规定所引发的兴奋情绪导致服务支出激增。但今年4月份，这种服务消费热潮似乎已失去动力。

尽管代表消费情况的社会消费品零售总额在4月份同比大增18.4%，但如此高的增幅主要归因于去年同期比较基数低，当时上海长达两个月的全市封控扰乱了供应链，打击了全国消费者的信心。

这一结果也低于此前接受《华尔街日报》调查的经济学家预测的增长20.5%。根据中国国家统计局的数据，4月份社会消费品零售总额环比仅增长0.5%。

服务支出一直是经济复苏的主要驱动力，而商品支出则落后。周二的数据显示，这种分化在4月份继续存在，家用电器、家具等商品的销售仍然低迷，而餐饮业的消费势头继续增强。

不仅如此，工厂活动的表现也令人失望，4月工业增加值环比下降0.5%，反映出由于西方国家的零售商在通胀上升的情况下减少了新订单，出口需求疲软。

值得一提《华尔街日报》报道突出，在劳动力市场，中国城镇调查失业率连续第三个月下降，4月份降至5.2%，为2021年底以来的最低水平。不过，牛津经济研究院的中国问题经济学家卢姿蕙（Louise Loo）表示，这一好消息被青年失业率连续第四个月上升所掩盖。在新冠疫情之前，青年占到了服务业就业人数的近40%。

卢姿蕙对该报说，从某种程度上讲，我们认为经济复苏是由服务业带动的，然而青年失业率达到20%的事实确实表明这种复苏动力不会持久。

中国国家统计局发言人付凌晖周二说，今年夏季高校毕业生人数可能再创新高，“稳定和扩大青年人的就业仍然需要持续加力”。

外界注意到，中共机关媒体《中国青年报》17日报导引述上海财经大学公共政策与治理研究院首席专家杨畅指出，年轻人失业率持续走高，6至7月份是毕业季，年轻族群就业压力可能再加剧，当前政策必须着重协助年轻人就业。

中国年轻人问：我们为什么要工作？

但《华尔街日报》举例说，北京女子Yao上个月辞去了咖啡馆的咖啡师工作，因为她无法再忍受这份月薪还不到人民币3,000元（约合431美元）的苦差事。

Yao说：“多年来，我一直在问自己，‘我们为什么要工作？’” 2018年大学毕业后，她曾在电信和在线旅游行业从事过不同的工作。27岁的Yao说，之前在大公司当会计的“小角色”让她感到筋疲力尽，随后她辞去了这些工作。她被咖啡店的工作所吸引，因为那里不需要加班。她估计，她的同龄人的失业率可能比官方数据显示的还要高。

Yao还表示，看着周围年龄相仿的朋友，大约三分之一的人现在没有工作。她说她只想躺平。《华尔街日报》最后写道，躺平在中国是一个颇为流行的网路词语，大意是指退出紧张激烈的名利竞争。

官方監管措施惡化青年就業環境

这个问题，台湾学者又是如何解析呢？据台湾大学国家发展研究所兼任副教授辛炳隆17日接受中央社采访表示，青年失业率达20.4%是蛮糟糕的数字，过去只有在南欧国家看过这样的数字。

据辛炳隆分析，疫情造成就业机会减少，这是一部分原因；美中贸易战等影响冲击了景气看好度，在经济大环境欠佳情况下，工作经验相对较少的年轻人往往是用人单位率先割舍的群体。

他提到，中国青年失业率飙升还有其他结构性问题，例如官方监管网络业，这些行业是年轻人倾向投入的业别，却由于官方政策打击，导致职缺释出数量下降，进而影响青年就业状况，甚至是整体经济动能。

中央社援引辛炳隆指出，中国一胎化政策下的年轻一代也有不同于过往的就业观，这群年轻人较「挑工作」，喜欢工时较为弹性的职缺，相较于一般办公室职缺，反倒更喜欢外送、网红等自由度较高工作。

辛炳隆受访总结称，青年失业率达20.4%，这代表了中国有2成青年人力资源被浪费，倘若失业问题蔓延扩大，长期失业青年将成“啃老族”；有意愿工作青年则被迫接受劳动条件差的工作，多方问题迭加，恐使社会秩序出现动荡。

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