北京使馆区墙画乌克兰旗色：北京警告不要政治宣传

中国/乌克兰/外交部

中国已通知外国大使馆和国际组织不要在他们驻华建筑物上展示“政治化的宣传”。路透社引述外国外交官称这一指示针对的是自俄罗斯入侵乌克兰以来，那些表达力挺乌克兰而画或挂乌克兰国旗的外国使团。

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继 2022 年 2 月俄罗斯侵略乌克兰战争爆发以来，国际社会对中国的亲密盟友俄罗斯发起持续谴责，在中国的几个外国使团升起了乌克兰国旗，他们还在海报和灯光中展示了乌克兰的旗色象征图案。

中国外交部在 5 月 10 日的通知中说：“不要利用建筑设施的外墙进行政治化宣传，以免引发国家间的争端。”

路透社今天说看到了这份通知的副本，该通知寄给“所有大使馆和国际组织在中国代表处”。在通知中，中国外交部没有提到乌克兰国旗或任何特定的“宣传”展示，但四名不愿透露姓名的在北京外国外交官向路透社表示，这显然与乌克兰团结展示有关。

据路透社目击者称，在俄罗斯在乌克兰发起所谓的“特别军事行动”数周后，加拿大大使馆外墙上的乌克兰国旗海报遭到宣称反北约的涂鸦污损。

欧盟、英国、德国和波兰驻北京使团也展示了乌克兰国旗的图像。

北京的一些大使馆也在今天周三展示彩虹旗以支持 LGBT 社区，以纪念国际反对恐同日、双性恋和变性者恐惧症以及 6 月的 LGBT 骄傲月。

路透社称，目前尚不清楚近年来因压制 LGBT 激进主义而受到人权组织批评的中国是否反对此类展示。

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