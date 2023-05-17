德国《焦点》周刊：中国企业为普京造车 同时在德国获得补贴

据德国《焦点》周刊报道，德国汽车生产商已切断了与俄罗斯的联系。但中国在俄罗斯的生意不错，并由此间接破坏了制裁。而中国电动汽车在德国得到促进。德国经济部认为这没有问题。

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大众、奔驰、宝马、保时捷、雷诺或丰田：自乌克兰战争开始以来，几乎所有主要汽车生产商都切断了与俄罗斯的关系。由于西方撤出和制裁，俄罗斯汽车市场崩溃。到目前为止，仍处于非常低的水平。2023年第一季度汽车销量约为146000辆，与去年同比下降了46%。作为对比：在德国，同期销量超过80万辆。

但据目前情形看来，中国汽车生产商正在越来越多地填补大众汽车留下的空白。2023年第一季度的市场份额分配显示了这一点。根据Focus2 move市场观察员的调查，拉达（Lada）仍然以64240辆注册汽车排名第一，中国生产商奇瑞紧随其后，为24532辆。第三名是中国汽车巨头长城的品牌哈弗。长城本身以及长安和吉利也都在俄罗斯许可营业的前十名中。引人注目的是，吉利不仅与梅赛德斯有关联，而且还是瑞典品牌沃尔沃的所有者。

虽然中国生产商在德国几乎只销售电动汽车，但俄罗斯市场主要销售经典汽油车。专家指出，长城或奇瑞等私营中国生产商在战争开始前就已经在俄罗斯展开业务，现在只是在继续前进。但很明显，中国的影响力正在迅速增长，正在帮助普京至少维持其部分汽车市场的运转，从而最终削弱西方对俄罗斯的制裁。而这并没有给中国生产商在德国的业务带来任何影响。比如，德国有“创新奖赏”，长城电动汽车“Ora Funky Cat”在德国因此登上了BAFA的促进名单，销售价格的一半由纳税人出资。德国联邦经济部不认为这是个问题。经济部一位发言人表示：“对俄罗斯的制裁正在欧盟层面进行谈判并付诸实施。 到目前为止，它们还没有针对与俄罗斯保持经济关系的第三国。 在德国从事经济活动的第三国公司不能仅仅因为与俄罗斯保持经济关系而被排除在资助之外。 促进电动汽车的路线确定了资助标准。它们与气候保护有关。”

但耶鲁大学的管理专家Jeffrey Sonnenfeld认为，与中国公司有联系的汽车制造商--包括奔驰和沃尔沃--未来可能面临更多的政治压力，因为他们 "间接资助了普京的战争机器"。另一方面，德国汽车制造商尤其不能与中国发生严重冲突。由于欧盟对内燃机的禁令，汽车制造商将比以往更加依赖从中国进口电池和原材料。而奔驰和伙伴在中国的利润对汽车制造商来说也是很重要的事实，并与被注销的俄罗斯业务形成对比。

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