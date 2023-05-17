法国宣布李辉下星期初抵巴黎 他人在基辅尚无消息

法国/中国/乌克兰/李辉

法国外交部长周三宣布，由北京派往欧洲讨论 "政治解决 "俄乌战争冲突的中国特使李辉，将在下周初到巴黎。李辉据信昨天抵达乌克兰基辅。乌克兰总统泽连斯基星期一稍晚回到基辅。乌克兰官方透露，泽连斯基有可能在今天下午会见李辉。

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法国外交部长科隆纳今天在参议院接受质询，回答相关提问时称，中国特使李辉下个星期初前来巴黎。

法国外长科隆纳今天前往参议院接受外交事务委员会的一次听证会质询。

法国证实，中国特使李辉星期二和星期三在基辅，星期五将访问华沙。

乌克兰总统泽连斯基和欧洲国家希望中国能够利用其对俄罗斯的影响力，帮助结束战争。

周三，法国外长科隆纳重申了法国对乌克兰的 "坚定支持"。她说，法国将在 "7月11日和12日在维尔纽斯举行的北约峰会上再次表达这一立场。法国打算加强乌克兰和北约之间的联系，法国以加强北约东翼防卫的重大贡献做出推动"。

据法新社引述法国外长科隆纳重申了其中的利害关系：除了捍卫遭侵略的乌克兰本身之外，还有一个基于法律的国际体系的未来，以及拒绝看到强者为王的逻辑或奖励侵略。

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