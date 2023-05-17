港府大扩输入人才种类4倍至51项 信首年可助吸3.5万人

香港/人才市场

香港因人才流失而导致不少专业的人才短缺，政府决定扩大可加快入境签证的「人才清单」，将涵盖的专业由现时的13项，大增至51项，是原来工种的4倍。劳工及福利局局长孙玉菡表示，政府目标是在未来两年丶每年吸纳3.5万名人才来港，逗留不少于一年，有信心藉扩大清单令今年达标。业界的商会表示欢迎，但出身劳工界的立法会议员则忧虑，人才变成廉价劳工，出现「高材低用」情况，并冲击本地劳工市场。

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可毋须证明在港招聘困难便直接提出申请入境的「人才清单」，五年前推出时共有11项专业工种，其后增至13项，港府昨(16日)公布，经检讨后，人才清单扩展至51项专业工种，除了加入新的职业，部分原有职业也有调整内容。相关清单可即时应用于现时没有输入限额的「优秀人才入境计划」丶「一般就业政策」及「输入(中国)内地人才计划」；而相关专业人士亦可於「优才计划」下的「综合计分制」取得额外30分，增加获批机会。

更新后的人才清单涵盖 9个行业，当中「医疗服务」和「发展及建造」是新加入的专业范畴。以「医疗服务」为例，便包含医生丶护士丶牙医丶中医师丶药剂师丶物理治疗师等11个工种；至于「发展及建造」业则涉及13个工种，包括建筑丶土木结构工程丶屋宇结备等专业。当局表明，凡清单中有在港注册才可执业者，仍须取得有关资格才可工作，人才清单只是提供入境签证便利。

此外，在「创意产业丶艺术文化丶表演艺术」项下，男丶女主角丶配角以及填词人亦获列入清单。康乐文化事务署指出，相关人士须在国际影展取得奖项，或演出电影曾在香港创下3000万港元(折合约352万欧元)票房，才符合资格。

其馀行业还包括「商业支援」；「环境技术服务」；「金融服务」；「创新科技」；「法律及争议解决服务」及「海事服务」。

当局解释，过去雇主如果要透过上述计划聘请外来人才，须提交资料证明难以在本地招聘人手，例如曾刊登的招聘广告，文件往来或长达1至2个月，而获纳入清单的工种，将可减省上述繁琐程序，预料中小企最为受惠。入境事务处则表示，雇主引入清单的专才时，可获豁免市场供应测试，申请最快可於4周内完成。

业界商会欢迎 劳工界有忧虑

声称短缺一成人手的建造业，其商会表示欢迎，相信11个工种获纳入清单可有效为业界补充不同岗位的专才，避免出现人才断层，协助香港保持竞争优势。另外，香港中华厂商联合会会长史立德亦乐见当局采纳业界大部分建议，认为除可补充人才缺口外，亦体现港府推动高质量发展的决心，发出香港从世界各地「抢人才」的积极态度。

不过，本身是港九劳工社团联会秘书长的立法会议员周小松指出，追溯至疫前的2019年，当年「一般就业政策」及「输入内地人才计划」在疫情前的2019年分别批出 4.15万宗及1.4万宗，当中不少申请人的月薪都在2万元以下，远低于同年统计处公布的「经理丶行政级人员丶专业人员及辅助专业人员」每月工资中位数，推算相关计划申请人未必能全数从事专业工种，未能满足补充专业人才的目标，忧虑扩大「清单」后或会被滥用，出现「高才低用」情况。

身兼劳联主席的选举委员会界别议员林振升则认为，清单未必符合本地人力市场所需，长远甚至会影响本地毕业生的就业机会。他举例说，新加入的「机电工程专才」，香港机电业工会联合会已表示业内有足够人手，现时出现的人手紧张只属短期，主因是地盘人手资源错配或工作待遇不佳所致，应先从本地层面处理。

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