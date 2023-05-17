维吾尔人强迫劳动：NGO再度提诉跨国集团要求展开司法调查

维吾尔/强迫劳动

法国人权组织，欧洲维吾尔学院在他们的代理律师的事务所就起诉跨国集团案召开记者会，2021年4月12日。

两年前在巴黎的投诉被驳回之后，法国两家非政府组织反贪腐组织雪霸（Sherpa）与标签伦理联盟组织（ESE），欧洲维吾尔学院与一位强迫劳动的受害者5月16日再度向巴黎法云提出民事诉讼，要求对跨国集团非法雇佣强迫劳动开启司法调查。

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2021年4月上述组织授权巴黎著名的人权律师William Bourdon事务所向巴黎法院提出起诉，状告四家跨国集团西班牙服饰品牌ZARA母公司Inditex集团、日本平价服饰品牌UNIQLO、美國运动鞋品牌SKECHERS，以及Sandro、Maje等品牌的母公司SMCP。这四家企业被指控犯有“隐匿严重奴役罪”、（recel de reduction en servitude）“隐匿有组织的人口贩卖罪”（recel de traite des êtres humaines ） “隐匿种族灭绝罪”（recel de génocide）以及“隐匿反人类罪”（recel de crime contre humainité）。

法国反恐检察官办公室对此案展开了初步调查，并委托打击反人类罪和仇恨罪中央办公室（OCLCH）进行调查。今年4月12日，反恐检察官办公室PNAT驳回了申诉，理由是它无权受理此一案件。起诉方5月17日就此发表公告，对检察官的决定感到疑惑，因为两年前反恐检察官办公室曾经受理过类似案件。

此外，公告宣布，尽管两年前的投诉被驳回，起诉方再度向法院递交申诉，提出的申诉依然是基于四项罪行：反人类罪、种族灭绝罪、严重奴役罪和有组织团伙贩卖人口罪。公告要求法官司法部门展开司法调查，要求法院任命预审法官能够调查并确定跨国服装公司所可能承担的责任，因为这些公司被指控通过买买强迫维吾尔人劳动所制造出的产品而获利。

世界上20%的棉花产自新疆维吾尔族地区，因此，每5件棉制服装中就有1件可能与新疆强迫劳动有关。

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